0.24‎‏% ارتفاعا في داو جونز ‏‎عند إغلاق التداول في بورصة ‏‏‏‏نيويورك

أغلقت الأسهم الأمريكية، أمس الاثنين، على ارتفاع عند إغلاق جلسات التداول في «بورصة ‏‏‏‏نيويورك»، وصعد مؤشر «داو جونز الصناعي» ‏‎82.76‎‏ نقطة بما يعادل ‏‎0.24‎‏ % ليحقق ‏‎35144.31‎‏ نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

‏‏مؤشر «ناسداك المجمع» يغلق على ارتفاع ليسجل ‏‎14840.71‎‏ نقطة

وأغلق ‏‏مؤشر «ناسداك المجمع» على ارتفاع بـ ‏‎3.72‎‏ نقطة أي ‏‎0.03‎‏% ليسجل ‏‎14840.71‎‏ نقطة، فيما ارتفع «ستاندرد أند بورز 500»، ‏‎10.51‎‏ نقطة أي ‏‎0.24‎‏% ليحقق ‏‎4422.30‎‏ نقطة.‏‎

ومن جانبها، سجلت أسعار النفط، أمس الاثنين، أداءً متبايناً على إثر توقعات بنقص إمدادات الخام في الربع الأخير من العام الجاري، مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كروونا المستجد «كوفيد 19».

ارتفاع عقود «خام برنت القياسي العالمي» لتسجل عند التسوية 74.50 دولارا للبرميل

وارتفعت عقود «خام برنت القياسي العالمي» 40 سنتاً، أي 0.5%، لتسجل عند التسوية 74.50 دولارا للبرميل، فيما انخفضت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 16 سنتاً، أي 0.2%، لتبلغ عند التسوية 71.91 دولارا للبرميل.

بدورها، ارتفعت أسعار البن العربي، أمس الاثنين، أكثر من 10%، بعد أن قفزت حوالي 20% الأسبوع الماضي، لتصل إلى أعلى مستوى لها في حوالي 7 سنوات إذ هددت أحوال جوية باردة «موجات الصقيع الشديدة في 20 يوليو الجاري» غير معتادة محاصيل البن في البرازيل أكبر منتج في العالم.

وصعدت العقود الآجلة للبن العربي في «بورصة لندن للسلع الأولية» بشكل حاد وقفز عقد سبتمبر إلى ذروة عن 2.152 دولار للرطل، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر2014، فيما بلغت مكاسب عقود اللبن العربي حوالي 35% منذ نهاية يونيو.

وأشارت تقديرات أولية لوكالة «إمدادات الغذاء» التابعة للحكومة البرازيلية،الأسبوع الماضي، إلى أن موجات صقيع أثرت على منطقة تتراوح من 150 ألف إلى 200 ألف هكتار «1هكتار = 10000 متر مربع = 2471 فدان»، أو حوالي 11% من إجمالي منطقة محصول البن العربي في البلاد.