سوق الأسهم الأمريكية تسجل ارتفاعا عند إغلاق التداول في بورصة ‏‏نيويورك

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، أمس الخميس، ارتفاعاً عند إغلاق جلسات التداول في «بورصة ‏‏نيويورك»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».‏‎

وساعدت شركات التكنولوجيا الكبرى، «وول ستريت»، على الإغلاق مرتفعة، فيما أدى تراجع الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية إلى أن تظل مكاسب المؤشران «ستاندرد أند بورز» و«داو» للأسهم القيادية محدودة، بينما سجلت الشركات ذات رأس المال الصغير أداء يفوق منافستها الأكبر.

مؤشر «داو جونز» يحقق ‏‎34823.35‎‏ نقطة

وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي ‏‎25.35‎‏ نقطة بما يعادل ‏‎0.07‎‏%، ليحقق ‏‎34823.35‎‏ نقطة، فيما أغلق ‏مؤشر «ستاندرد أند بورز 500»، مرتفعاً ‏‎8.79‎‏ نقطة أي ‏‎0.20‎‏% ليسجل ‏‎4367.48‎‏ نقطة.‏‎

وارتفع مؤشر «ناسداك المجمع» ‏‎52.65‎‏ نقطة أي ‏‎0.36‎‏ % إلى ‏‎14684.60‎‏ نقطة.‏‎

وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى وتلك المرتبطة بها، مثل مايكروسوفت وأمازون وأبل وفيسبوك وألفابت، قبل الإعلان عن نتائج أعمالها الفصلية الأسبوع المقبل، لتضع «ناسداك» في المقدمة.وأقبل المستثمرون مجددا على شراء أسهم النمو، والتي سجلت أداء متفوقا خلال الأزمة الصحية، لتربح 0.8 بالمئة بينما نزلت أسهم القيمة 0.5 بالمئة.

ومن بين 11 قطاعا رئيسيا على «ستاندرد أند بورز 500»، تألق قطاع التكنولوجيا، ليربح 0.7%، بينما عانت أسهم الطاقة من أكبر انخفاض بالنسبة المئوية.

وربح سهم «بيوجين» لصناعة الأدوية 1.1% بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للإيرادات في العام بالكامل، بينما زاد سهم «دومينوز بيتزا» 14.6% ليبلغ أعلى مستوياته على الإطلاق في أعقاب إعلان تقرير نتائجها الفصلية.

وسجلت «ساوث إيست إيرلاينز» خسارة فصلية تفوق المتوقع، مما دفع أسهمها للانخفاض 3.5% وتراجع سهم مجموعة «أمريكان إيرلاينز»، 1.1% حتى بعد أن أعلنت عن أرباح فصلية.

سهم «إنتل» لصناعة الرقائق يتراجع أكثر من 1%

وتراجع سهم «إنتل» لصناعة الرقائق أكثر من 1% بعد أن أعلنت الشركة عن نتائجها ورفعت توقعاتها للإيرادات السنوية.

واشترى مديرو كبار الاستثمار ما قيمته 23.372 مليار دولار من سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات في عطاء عُقد في يوليو الجاري ارتفاعا من 22.610 مليار دولار في الشهر السابق، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، أن مستثمرين أجانب يشكلون مجموعة رئيسية أخرى من حائزي الدين الحكومي الأمريكي، ما قيمته 6.872 مليار دولار من أحدث معروض للأوراق المالية التي أجلها 10 سنوات، مقارنة مع 8.838 مليار دولار اشتروها في الشهر السابق وفقا لبيانات تخصيص العطاء.

الخزانة الأمريكية تبيع أوراقا مالية لأجل 10 سنوات بنحو 44 مليار دولار

كما باعت الخزانة الأمريكية أوراقا مالية لأجل 10 سنوات بنحو 44 مليار دولار في وقت سابق من الشهر الحالي لبنوك وصناديق تقاعد ومتعاملين في السندات في «وول ستريت».

كما اشترى مديرون كبار للاستثمار، في عطاءات أخرى عقدت في نفس الأسبوع الذي عُقد فيه عطاء بيع سندات السنوات الـ10، ما قيمته 32.408 مليار دولار من أوراق مالية أجلها 3 سنوات، مقارنة مع 28.323 مليار دولار اشتروها في الشهر السابق، كما اشتروا سندات لأجل 30 عاما بقيمة 14.939 مليار دولار مقابل 16.360 مليار دولار في الشهر السابق.

واشترى مستثمرون أجانب ما قيمته 7.596 مليار دولار من أحدث معروض من سندات الـ3 سنوات، مقارنة مع 12.675 مليار دولار اشتروها في الشهر الماضي، كما اشتروا سندات لأجل 30 عاما بقيمة 2.762 مليار دولار مقارنة مع 2.303 مليار دولار اشتروها الشهر السابق.