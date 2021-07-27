ضبط 4 تونسيين بحوزتهم 70 زجاجة «مولوتوف» في «ولاية القصرين»

تمكنت الأجهزة الأمنية التونسية في ولاية القصرين في وسط غربي البلاد، من القبض على 4 شبان تتراوح أعمارهم بين 17 و25 عاما، بحوزتهم 70 زجاجة حارقة «مولوتوف» كانوا ينوون استعمالها لتخريب وحرق الممتلكات العامة والخاصة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفتحت النيابة العامة التونسية، التحقيقات بالحادثة، وضبط الشبان المتهمين بمحاولة تكوين عصابي بنيّة الاعتداء على الممتلكات، وفقا لما ذكرته وكالة «تونس أفريقيا» للأنباء.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قرر مساء أمس الأول الأحد، تجميد عمل البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من مهامه، كما أصدر، قرارا بحظر التجول، من السابعة مساءً إلى السادسة صباحا، ولمدة شهر، مع استثناء الحالات الطبية الطارئة، ومن يعملون في المناوبات الليلية.

كما أصدر قيس سعيد، أمس الاثنين، قرارا بإعفاء، وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان، من مناصبهم، كما قرر تولي الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.

«سعيد» يؤكد حرصه على احترام الشرعية والحقوق والحريات في تونس

وفي سياق متصل، أكد سعيد، في محادثة هاتفية مساء أمس الاثنين، مع وزير الخارجية الأمريكي،أنتوني بلينكن، حرصه على احترام الشرعية والحقوق والحريات، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.

وأشار الرئيس التونسي، إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها تندرج في إطار تطبيق الفصل 80 من الدستور لحماية المؤسسات الدستورية وحماية الدولة وتحقيق السلم الاجتماعي، وفاق لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.

من جانبه، أعرب بلينكن، عن مواصلة انخراط بلاده في تطوير علاقات الشراكة التي تجمعها بتونس في عدة مجالات، وتعزيز القيم والمبادئ المشتركة.