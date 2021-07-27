وصول أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع للجان الثانوية العامة 2021

كشفت غرفة العمليات المركزية التي شكلتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن وصول جميع أوراق كراسات الأسئلة والبابل شيت الخاصة بامتحان مادة علم النفس والاجتماع، لطلاب الشعبة الأدبية، إلى جميع لجان امتحانات الثانوية العامة في المدارس الحكومية دون أي تأخير، مؤكدة أن عملية نقل أوراق الأسئلة جرت بطرق مؤمنة جيداً لمنع أي محاولات للتسريب، موضحة أن الامتحان يبدأ عند الساعة العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظهرا.

وفي سياق منفصل، قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن قناة «مدرستنا 2 التعليمية» وفرت حلاً لجميع أسئلة مادة علم النفس، من خلال حلقة «إسأل؟..نجاوب»، ومراجعة على بعض الأسئلة المهمة في المقرر الدراسي، مشيراً إلى أنه يجب على الأطفال قراءة ومشاهدة القصص الخيالية الأجنبية، وأيضاً قراءة قصص الأطفال الشعبية مثل جحا والحلاق لإحياء التراث العريق لقصص الأطفال العربية والتعرف على ثقافة لغتهم.

وأضاف «شوقي» عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، أنه يمكن للطلاب إيجاد الإجابات لكل أسئلة محتوى مواد الرياضيات والعلوم، في أي من المراحل، وإيجاد الإجابات الخاصة بـMathematica Software، وذلك من خلال هذا الرابط.