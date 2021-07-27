كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حقيقة تسريب امتحان علم النفس والاجتماع للثانوية العامة قبل بدء اللجان، موضحة أنّ الأوراق المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة ولا علاقة لها بالامتحانات النهائية، مشددة على الطلاب بعدم الالتفات لهذه الأوراق والتركيز فقط في الامتحانات، كما أنّها حريصة على متابعة صفحات الغش على فيس بوك وتيلجرام، ورصد أي أعمال لتسريب الامتحانات.

«التعليم»: حريصون على رصد أي محاولات لتسريب امتحان علم النفس والاجتماع قبل بدء اللجان

وأضافت الوزارة، أنّ غرفة العمليات المركزية التي جرى تشكيلها، حريصة على متابعة أي محاولات لتسريب امتحان علم النفس والاجتماع للثانوية العامة قبل بدء اللجان وأثناء عقدها، مؤكدة أنّه سيتم تطبيق عقوبات رادعة على أي طالب يصور الامتحان وينشر على الإنترنت، وإبلاغ الشؤون القانونية.

«شوقي»: وفرنا مراجعات مكثفة لمادة علم النفس والاجتماع

وتابعت وزير التربية والتعليم، أنّ امتحان علم النفس والاجتماع يعقد بنظام الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، موضحة أنّ الامتحان يعقد في المدارس الحكومية فقط، حيث جرى توفير الكثير من المراجعات عبر المنصات والمصادر التعليمية لمادة علم النفس والاجتماع، بهدف تدريب الطلاب على طبيعة الأسئلة الجديدة التي تعتمد على الفهم.

يذكر أنّ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أنّ امتحانات الثانوية العامة تسير بصورة منتظمة دون أي مشكلات، حيث جرى التأكيد على جميع اللجان الامتحانية بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنع دخول أي طالب بالهاتف المحمول، أو أي جهاز تابلت خارج المنظومة.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنّه جرى الإعلان عن موعد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي المقبل، إلى جانب تفاصيل الخريطة الزمنية للدراسة، مشيرا إلى أنّ طبيعة الدراسة في المدارس سواء فعلية أو أون لاين يتم تحديدها على أساس الوضع الوبائي.