ارتفاع إصابات كورونا المرتبطة بأولمبياد طوكيو لأكثر من 150 حالة

أعلن منظمو دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، اليوم الثلاثاء، أن سبعة أشخاص آخرين مرتبطين بأولمبياد طوكيو، ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من بينهم رياضيان من الخارج؛ ليرتفع العدد الإجمالي منذ بداية هذا الشهر إلى 155 حالة إصابة بالفيروس.

وذكر بيان صادر عن اللجنة المنظمة، ونقلته صحيفة «جابان تايمز» اليابانية على موقعها الإلكتروني، أن اللاعبين، أحدهما لاعب تنس هولندي، يعيشان في قرية الرياضيين، أما الباقون فهم ثلاثة مسئولين مختصين بالألعاب ومقاول وعضو في اللجنة المنظمة.

وأضاف البيان أن من بين السبعة مصابين، خمسة من الخارج، مضيفة أن 37579 شخصا من دول أجنبية دخلوا اليابان للمشاركة في الألعاب حتى يوم الأحد.

ومن المعروف أن عدد الإصابات بـ «كوفيد-19»، الذي يجمعه المنظمون منذ 1 يوليو، يستثني تلك التي تعلن عنها الحكومات المركزية والمحلية في اليابان في نشرتها اليومية حول الوضع الوبائي.

وفي الوقت نفسه، قالت شرطة العاصمة طوكيو صباح اليوم، وبشكل منفصل، إن ثلاثة ضباط آخرين عملوا في تأمين الملاعب الأولمبية قبل بدء الألعاب رسميًا يوم الجمعة، ثبتت إصابتهم بـ «كوفيد-19».

ووفقًا لشرطة العاصمة اليابانية، فإن حوالي 40 شخصًا آخرين تقاسموا المرافق الصحية معهم في أماكن إقامتهم يخضعون للعزل الذاتي.