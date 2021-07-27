ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في أولمبياد طوكيو إلى 155 حالة

أعلن منظمو دورة ألعاب طوكيو الأولمبية، اليوم، تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وأوضح المنظمون أن 4 من سكان قرية الألعاب الأولمبية، بينهم لاعبان من بين الإصابات.

وارتفع إجمالي حالات الإصابات المتعلقة بدورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020» إلى 155 من بينهم 20 منها في قرية الألعاب الأولمبية، وفقا لما ذكره موقع «فيرست بوست» الهندي.

ويتنافس أكثر من 11300 رياضي، من 207 دول، سعيا للفوز بميداليات، وتجري المسابقات في ملاعب دون جمهور، فيما خضع عشرات آلاف المشاركين، لقيود صحية مشددة.

ووفقا لموقع «ورلد ميتر»، بلغ إجمالي إصابات «كورونا» في اليابان إلى 870445 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس إلى 15129حالة.