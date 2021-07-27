لحاملي بطاقات التموين.. خطوات تقديم شكوى عبر بوابة مصر الرقمية

أتاحت بوابة مصر الرقمية للمواطنين حاملي بطاقات التموين المدعمة خدمة تقديم شكوى أو الاستفسار عبر موقع بوابة مصر الرقمية، وذلك للتسهيل على المواطنين تقديم الشكاوى من المنزل دون الحاجة إلى التوجه إلى مكتب التموين ومنعا للازدحام، لاسيما في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن خدمة الاستفسار وتقديم شكوى عبر موقع بوابة مصر الرقمية التابع للحكومة، هو مستحدث لتسهيل على المواطنين تقديم كل الخدمات، تماشيا مع التحول الرقمي الذي تنتهجه الحكومة المصرية، مضيفا أن استخدام بوابة مصر الرقمية قدمت أحدث تقنيات الحماية للتأكد من أن بياناتك ومعلوماتك الشخصية مُؤمَّنة بالكامل.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنه في حالة تعذر المواطن عن استخدام الإنترنت عليه التواصل بالخط الساخن الخاص ببوابة مصر الرقمية، للدعم وذلك على رقم 15999، موضحا ان كافة البيانات الخاصة بالمستخدم مُؤمّنة بالكامل وغير مطلع عليها، كما أن بيانات بطاقة الائتمان سرية ومُؤمّنة.

وتابع المصدر، بأنه بمجرد وصول رسالة مقدم الشكوى أو الاستفسار، يتم المتابعة معه إلى أن يتم حل مشكلته والرد على استفساره، ويرصد التقرير التالي كيفية تقديم الشكوى..

خطوات إرسال استفسار أو شكوى:

1- في البداية يقوم مقدم الشكوى أو الاستفسار بالدخول على موقع بوابة مصر الرقمية، ويسجل حسابا جديدا أو يدخل بحسابه الموجود بالفعل على الموقع.

2- ثم يقوم مقدم الشكوي باختيار خانة استفسار أو تقديم شكوى.

3- سوف تظهر صفحة يقوم صاحب الطلب بكتابة الاسم رباعي والبريد الإلكتروني، ويختار نوع الشكوى إذا كانت شكوى طلب أو شكوى خدمة.

4- ثم يذكر مقدم الطلب محتوى الشكوى.

5- ثم يرسل الشكوى عبر موقع بوابة مصر الرقمية وسوف يتم المتابعة من الجهة المختصة.