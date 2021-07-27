كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس والرابط في جميع المحافظات، حيث يتم الإعلان خلال ساعات من خلال هذا الرابط، مؤكدة أنّ المعلمين انتهوا من جميع أعمال التصحيح الخاصة بالامتحانات ومراجعة الدرجات التي حصل عليها الطلاب، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد أمس نتيجة امتحان دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع.

نتيجة الدبلومات الفنية 2021

وأضافت الوزارة أنّ نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس والرابط في جميع المحافظات ستعلن في المدارس عقب إعلانها على الموقع الإلكتروني، حيث بلغت نسبة نجاح طلاب الدبلومات الفنية من الصم وضعاف السمع 90.2%، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 1038 طالبا وطالبة، بينما بلغ عدد الطلاب الذين حضروا الامتحان 1028 طالبا وطالبة.

شوقي: لم نرصد أي حالات اشتباه بفيروس كورونا في امتحانات الدبلومات الفنية 2021

وقال الدكتور طارق شوقي، إنّ عدد الطلاب الناجحين في امتحانات الدبلومات الفنية من الصم وضعاف السمع بلغ 937 طالبا وطالبة، كما أنّ نتيجة دبلوم الصم وضعاف السمع سيتم إضافتها إلى التنسيق الإلكتروني بالجامعات، لافتا إلى أنّ الامتحانات عقدت ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، وراعت تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنّ الوزارة شكلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير أعمال الامتحانات في جميع المحافظات، ولم يتم رصد أي حالات اشتباه بفيروس كورونا المستجد، كما جرى التنسيق مع مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات لمتابعة أعمال الامتحانات.

يذكر أنّ وزارة التربية والتعليم، رصدت بعض حالات الغش في اللجان الامتحانية وجرى تحويلها إلى الشؤون القانونية، موضحا أنّ جميع اللجان الامتحانية منعت دخول الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية، والامتحانات سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات أو مشكلات واجهت الطلاب.