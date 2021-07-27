إصابة 5 اشخاص في مشاجرات بالرصاص والسلاح الأبيض بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج، 4 مشاجرات بمراكز «طما، العسيرات، سوهاج»، خلفت مصابين بطلقات نارية و3 مصابين بطعنات وجروح، وسيطرت قوات الشرطة على أطراف المشاجرات وحررت المحاضر اللازمة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بسوهاج بلاغا بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بنزلة القبيصي دائرة مركز طما، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتبين من المعاينة والفحص إصابة «درديري. ح. ع» 62 سنه بطلق خرطوش بالساعد الأيسر والفخذ الايسر، وخضع للاسعافات الاولية بمستشفي طما المركزي وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي، وتبين قيام أحد جيرانه بإطلاق النار عليه لخلافات الجيرة.

وتبلغ بوجود مشاجرة بالأعيرة النارية بدائرة مركز العسيرات بمنطقة كوبري شيحه، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتبين من المعاينة والفحص إصابة «حازم. ع. ب»37 سنه، بطلق ناري بالفخذ الأيمن فتحه دخول وخروج، تم عمل الاسعافات الأولية بمستشفى العسيرات، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتبلغ من مستشفى سوهاج العام، بوصول «محمد. ا. خ» 45 سنه عامل ويقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج، مصاباً بجرح طعني نافذ بالبطن، اتهمت زوجته «منال. ا. ح» 42 سنه ربة منزل وتقيم بذات الناحية عاملين يقيمان بذات الناحية بالتعدي علي زوجها بسلاح أبيض وإحداث إصابته، بسبب خلافات الجيرة.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم، من ضبط المتهمين وبحوزتهما الأداة المستخدمة «سكين»، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات السبب.

وتبلغ من مستشفى طما المركزي، بوصول كل من «مختار. ج. ع» 55 سنه عامل مصاباً بكسر في الركبة اليمني واشتباه كسر بالساعدين وسحجات بالرقبة، وتم تحويله لمستشفي أسيوط الجامعي، كما استقبل المستشفى «أحمد. ج. ع» 34 سنه عامل، مصاباً بكدمات وسحجات بالكوع الأيسر، ويقيمان بناحية مركز طما

وبسؤال المصابين اتهما عاملين يقيمان بذات الناحية بالتعدي عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما بسبب خلافات الجيرة، تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات السبب.