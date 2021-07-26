بتر ذراع عامل صدمه قطار في سوهاج

أصيب عامل ببتر في الذراع الأيسر، بعد أن صدمه قطار بمحطة سكك حديد جرجا جنوب سوهاج، تم نقل المصاب إلى مستشفى جرجا العام، وتحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

تلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بسوهاج، بلاغا باصطدام قطار بشخص بمحطة سكك حديد جرجا، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث قسم شرطة جرجا، وتبين من المعاينة والفحص إصابة «أحمد السيد محمد»، 40 سنة، عامل يقيم بذات الناحية ببتر فى الذراع الأيسر، إثر اصطدام قطار به ومرور إحدى العجلات علي ذراعه، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، فكلفت ضباط مباحث قسم شرطة جرجا بالتحري في الواقعة.

جدير بالذكر أن مدينة جرجا شهدت منذ عدة أيام وفاة شخص اثر اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، كما شهدت قرية برديس التابعة لمركز البلينا منذ عدة أيام وفاة طفلة إثر اصطدام قطار بها أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مزلقان القرية أثناء غلقه، كما شهدت المنطقة حادث مروع لاصطدام قطار بعربة كارو ونجاة صاحب العربة.