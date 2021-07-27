التحقيق في واقعة العثور على جثة شاب في حمام عمومي بالغردقة

تباشر الأجهزة الأمنية بالغردقة تحقيقاتها في واقعة العثور على جثة شاب في العقد الرابع من العمر داخل حمام عمومي بعمارة سكنية في منطقة الباشا التابعة لدائرة قسم شرطة أول الغردقة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة وانتداب طبيب شرعي لمناظرة الجثة ومعرفة سبب الوفاة.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من الأهالي بمنطقة الباشا جنوب مدينة الغردقة بعثور أحد حراس العقارات على جثة شاب بحمام العمارة التى يعمل بها.

على الفور تحركت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة و تبين من الفحص المبدئى أن الجثة لشاب فى العقد الرابع من العمر و إنها توجد فى حمام عمارة سكنية يتم إستخدامه من قبل المواطنين فى الشارع.

وأشار مصدر أمني انه لا توجد شبهة جنائية و يرجح أن يكون سبب الوفاة هو تعاطي المخدرات حيث تم العثور على آثار حقن بذراعه الأيسروسرنجة بجوار الجثة.

وطلبت نيابة الغردقة العامة انتداب طبيب شرعي لمعرفة سبب الوفاة وتحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الغردقة العام لحين الانتهاء من التحقيقات.

وفي سياق آخر لقى سبعة مواطنين مصرعهم وأصيب آخر، اليوم الثلاثاء في حادث تصادم سيارتين بالكيلو 40 على الطريق الدولي الساحلى «العلمين - الإسكندرية»، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وأخطرت الجهات الأمنية وتم عمل محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة وجاري التحقيقات.