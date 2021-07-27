سبب وقف إنتاج سجائر مارلبورو.. «فيليب موريس» تكشف سر القرار

تعتزم شركة فيليب موريس العالمية، وقف إنتاج أشهر سجائرها في الأسواق، وكشفت الشركة عن سبب وقف إنتاج سجائر مارلبورو عبر تقارير صحفية أمس الأول، مؤكدة أن وقف إنتاج سجائرها سيكون خلال فترة زمنية لا تتجاوز 10 سنوات في المملكة المتحدة.

ووفقا للشركة فإن السر الحقيقي وراء توجهها لوقف إنتاج سجائر مارلبورو، يكمن في الاستراتيجية طويلة الأجل التي تستهدف التحول نحو منتجات خالية من الدخان خلال السنوات المقبلة، والتي تتمثل في «التبغ المسخن»، و«لبان النيكوتين».

ولا يتعلق القرار المزمع تطبيقه بعد 10 سنوات، حتى الآن بالأسواق المصرية، إلا أنه يأتي في سياق خطة الشركة لطرح منتجات جديدة من السجائر تختلف عن التدخين التقليدي، وبحسب تقارير نقلتها صحف بريطانية منها «ديلي ميل» و«تليجراف»، فإن الشركة ستتوقف عن بيع السجائر في المملكة المتحدة خلال عقد من الزمن، وبحسب تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة «ياتسيك أولتشاك»، فإن تلك الخطوة تعد جزءا من هدف الشركة لتصبح خالية من التدخين، وتأتي في إطار سعيها لإنهاء استخدام السجائر التقليدية.

وكانت الشركة العالمية قد أكدت في أوقات سابقة اعتزامها التحول عن السجائر التقليدية، وقالت في بيان سابق إنها تسعى للاستمرار في تحقيق هدفها المتمثل في توفير مستقبل خالٍ من الدخان، بما في ذلك تحويل أكثر من 40 مليون مدخن بالغ إلى منتجاتها الخالية من الدخان بحلول عام 2025.

وأكدت الشركة في أحد تقاريرها أنها تسعى لتمثيل المنتجات الخالية من الدخان لأكثر من 50٪؜ من إجمالي الإيرادات الصافية للشركة، كما تستهدف الشركة أن تكون منتجاتها الخالية من الدخان متاحة في 100 سوق، وألا تقل الإيرادات الصافية السنوية الآتية من منتجات تجاوز النيكوتين عن مليار دولار.

وتعد شركة فيليب موريس العالمية، أكبر منتج للتبغ والدخان في العالم، حيث تنتج عدة أنواع من خلال تواجدها في السوق المصرية، وعلى رأسها «مارلبورو وميريت وإل إم».