إيرادات فيلم «العارف» للفنان أحمد عز تتصدر بـ مليون و427 ألف جنيه

تصدر فيلم «العارف» للفنان أحمد عز، إيرادات شباك التذاكر في دور العرض السينمائي أمس الأثنين، بواقع ما يزيد على مليون و427 ألف جنيه، ليتصدر قائمة الأفلام المعروضة في السينما.

وتصدر الفيلم إيرادات شباك التذاكر في أسبوع العيد، وأقبل عليه الجمهور بشكل ملحوظ؛ حيث تفوق على جميع الأفلام المنافسة بشكل واضح.

معلومات عن فيلم العارف لأحمد عز

تدور أحداث فيلم «العارف»، حول الحرب الجديدة التي تسود العالم من خلال التكنولوجيا وسيطرة «الهاكرز»، وارتكاب جرائم عن طريق شبكة الإنترنت؛ إذ يعيش «يونس»، الذي يجسد دوره الفنان أحمد عز، مع زوجته وطفلته الرضيعة، ويتورط في سرقة أحد البنوك بشكل إلكتروني، ويقع في أزمة مع أحد العصابات الخطيرة، ويدخل في صراع معها، وتسعى لاستهدافه من خلال «راضي»، الذي يظهر بدوره الفنان أحمد فهمي.

فيلم «العارف»، يجمع للمرة الأولى بين النجمين أحمد عز وأحمد فهمي، بالاشتراك مع الفنان الكبير محمود حميدة، والفنانة اللبنانية كارمن بصيبص، ومصطفى خاطر، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب.

الأفلام المنافسة في دور العرض

وتضم الأفلام المعروضة في السينما حاليًا، «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» بطولة كريم عبدالعزيز، ودينا الشربيني، وماجد الكدواني، تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، و«مش أنا» بطولة تامر حسني وحلا شيحة، قصة تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، و«أحمد نوتردام» بطولة رامز جلال، وغادة عادل، وحمدي الميرغني، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

يأتي ذلك بالإضافة إلى مشاركة فيلم «ماما حامل» بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد سلام، حمدي الميرغني، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، و«ديدو» بطولة كريم فهمي، هدى المفتي، أحمد فتحي، محمد ثروت، قصة كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح.