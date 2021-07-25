إيرادات فيلم العارف تتصدر وتصل لـ5 ملايين و143 ألف جنيه

واصلت إيرادات فيلم العارف تصدرها للمشهد السينمائي المصري، وحققت إجمالي 5 ملايين و143 ألف جنيه، خلال الساعات الماضية لتتصدر على عدد من الأفلام المتزامنة معها في العرض، ومنها البعض لا يذهب للمأوذن مرتين، وديدو، وماما حامل، ومش أنا، وأحمد نوتردام.

إيرادات فيلم العارف تتفوق على إيرادات فيلم كريم عبدالعزيز

إيرادات فيلم العارف منذ طرحها وهي تتصدر القائمة والعمل من بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.

أما عن قصة فيلم العارف، فتدور أحداثه حول الحرب الجديدة التي تسود العالم من خلال التكنولوجيا وسيطرة الهاكرز، وارتكاب جرائم عن طريق شبكة الإنترنت إذا يعيش يونس، الذي يجسد دوره الفنان أحمد عز، مع زوجته وطفلته الرضيعة، ويتورط في سرقة أحد البنوك بشكل إلكتروني، ويقع في أزمة مع أحد العصابات الخطيرة، ويدخل في صراع معها، وتسعى لاستهدافه من خلال راضي، الذي يظهر بدوره الفنان أحمد فهمي.

إيرادات فيلم العارف 5 ملايين جنيه في الساعات الماضية

يأتي بعد فيلم العارف في الإيرادات، فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين بـ إيرادات مليون و363 ألف جنيه، والعمل من بطولة كريم عبدالعزيز ودينا الشربيني وماجد الكدوانى وبيومي فؤاد وعدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد فهمي وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وآخرون، وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى

وحل فيلم «مش أنا» في المركز الثالث بعد أن جمع مليونا و26 ألف جنيه، وتدور قصة الفيلم حول حالة حسن النفسية التى تؤثر على جسده وتجعل يده تتحرك بدون إرادته ومنها يدخل فى مواقف صعبة في حياته.