صفحات الغش تزعم تداول امتحان علم النفس والاجتماع للثانوية العامة 2021

زعمت صفحات الغش، تداول أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع عبر فيس بوك وتليجرام، بعد انطلاق الامتحان بوقت قليل، رغم تحذيرات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من تطبيق عقوبات رادعة على أي طالب يصور الامتحان وينشره عبر الإنترنت، كما أوضحت أنّ الامتحان يعقد ورقيا بنظام البابل شيت في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، وعلى جميع الطلاب عدم التركيز في ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاهتمام بالامتحانات فقط.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ غرفة العمليات المركزية حريصة على تتبع صفحات الغش والتأكد من الأوراق المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسيتم تطبيق عقوبات رادعة على مسرب الامتحان حال ثبوت صحة الأوراق المنشورة.

«التعليم»: وفرنا مراجعات ونماذج استرشادية لمادة علم النفس والاجتماع

وكانت وزارة التربية والتعليم، أكدت أنّ امتحان مادة علم النفس والاجتماع يعقد ورقيا بنظام الأسئلة الموضوعية التي تقيس الفهم وليس الحفظ والتلقين، حيث جرى توفير نماذج استرشادية ومراجعات مكثفة لمادة علم النفس لتدريب الطلاب على طبيعة الأسئلة الجديدة.

وقال الدكتور طارق شوقي، إنّ هناك الكثير من المنصات التي يجب على الطلاب متابعتها خلال فترة امتحانات الثانوية العامة 2021، مثل منصة حصص مصر التعليمية وبنك المعرفة المصري ومنصة إدارة التعلم ومنصة البث المباشر، والتي تعتمد على شرح المقررات الدراسية وحل النماذج التجريبية للامتحانات من خلال مجموعة من الخبراء المتميزين.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنّ امتحانات الثانوية العامة تسير بشكل جيد، وجميع حالات الغش التي رصدت جرى تحويلها إلى النيابة العامة، موضحا أنّ غرفة العمليات المركزية حريصة على متابعة سير الامتحانات بجميع المحافظات من خلال فريق تطوير تكنولوجي على أعلى مستوى، مشددا على أولياء الأمور مساندة الطلاب وعدم الاهتمام بما يثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.