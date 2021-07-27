ضبط سلع غذائية فاسدة قبل بيعها بالأسواق.. بينها 4 أطنان كبدة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، حيث أسفرت الحملات عن ضبط (3,95 طن كبدة مُجمدة – أسماك ماكريل) غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرا على الصحة العامة، قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة القاهرة.

كما أسفرت الحملات عن ضبط (1,65 طن مصنعات لحوم) يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسؤول عن شركة لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

وأسفرت الحملات أيضا، عن ضبط (2,9 طن سكر حر – أرز أبيض - مكرونة) دون مستندات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتشكل خطرا على الصحة العامة، قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسؤول عن مخزن تابع لشركة لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

كما جرى ضبط 6 أطنان ملح سياحات غير صالح للاستهلاك الآدمي، ومخصص للأغراض الصناعية ومحظور استخدامه في الأغراض الغذائية وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحه للبيع بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مطحن لتعبئة ملح الطعام بدون ترخيص) بمحافظة الغربية، وضبط (136 بطاقة تموينية ذكية) خاصة بالمواطنين تم تجميعها للاستيلاء على الدعم المقرر لها، بحوزة (مالك مخبز بلدي) بمحافظة البحيرة.

وأسفرت الحملات أيضا، عن ضبط (1,5 طن سكر تمويني، 204 عبوات زيت تمويني) مخصص ربطا على البطاقات التموينية تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك محل بدال تمويني بمحافظة الجيزة).

وكذلك جرى ضبط (26,720 قطعة مستلزمات طبية) دون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطرا على الصحة العامة، قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

وجرى ضبط (2 طن صابون سائل) معبأ داخل عبوات مدون عليها علامة تجارية غير مسجلة وغير مطابق للمواصفات القياسية وذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع للمنظفات الصناعية بدون ترخيص) بمحافظة الغربية، واتخذت الإجراءات القانونية.