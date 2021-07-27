كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 عبر بوابة التعليم الفني، موضحة أنّه سيتم إعلان النتيجة خلال ساعات على هذا الرابط، مشددة على الطلاب بكتابة البيانات بطريقة صحيحة، حيث تعقد الامتحانات في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، ووسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوزارة، أنّ خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 عبر بوابة التعليم الفني تتمثل في النقاط الآتية:

- الدخول على هذا الرابط.

- كتابة رقم الجلوس.

- الضغط على زر «بحث».

- بعدها ستظهر النتيجة مباشرة.

وأكدت الوزارة، أنّ 735 ألفا و325 طالبا وطالبة بالدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات، أدوا الامتحانات ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا في 237 مادة امتحانية، 220 مادة فترة أولى و17 مواد فترة ثانية، موضحة أنّ عدد لجان امتحانات المواد التحريرية بلغت 3111 لجنة الدور الأول للعام الدراسي 2021/2020.

«مجاهد»: لم نرصد أي إصابات بكورونا بين الطلاب

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إنّ امتحانات الدبلومات الفنية سارت بشكل جيد دون حدوث مشكلات، موضحا أنّ أوراق الامتحانات وصلت للجان في المواعيد المحددة لها دون أي تأخير، وجرى توفير أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان بصفة مسمترة.

وأضاف «مجاهد» في تصريحات له، أنّ الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية حرص على تفقد لجان الامتحانات والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنّ الوزارة حرصت على متابعة مدى الانضباط والنظام والحالة العامة في جميع المحافظات وتأمين اللجان داخل المدارس، إضافة إلى توفير المستلزمات الوقائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتابع نائب وزير التربية والتعليم، أنّه لم يتم رصد أي إصابات بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب على مدار أيام عقدت الامتحانات، وجرى تعقيم جميع اللجان الامتحانية بشكل جيد ومستمر.