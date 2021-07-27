كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم لفني، عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021 على بوابة التعليم الفني، موضحة أنه سيتم إعلان النتيجة خلال ساعات على هذا الرابط، بالاسم ورقم الجلوس.

وأضافت أنه تم الانتهاء من أعمال تصحيح الامتحانات ومراجعة درجات الطلاب، وسيتم إعلان النتيجة في المدارس وذلك عقب اعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأضافت الوزارة، أن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 سيتم إعلانها على بوابة التعليم الفني، موضحة أن مديري عموم التعليم الفني حرصوا على متابعة أعمال الامتحانات على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

«التعليم»: نتيجة الدبلومات الفنية 2021 ستعلن على بوابة التعليم الفني

وأشارت الوزارة، إلى أن امتحانات الدبلومات الفنية لجميع التخصصات عقدت 5 يونيو الماضي، وانتهت يوم 17 من نفس الشهر، وسط تنفيذ كافة الإجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنه تم توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بواقع 14 طالبا بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان.

وأوضحت أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات 750000 طالب وطالبة، موضحة أنه وتم التنبيه على لجان الإدارة والنظام والمراقبة بخصوص أي محاولات للشغب أو الغش يتم تحويلها إلى الشئون القانونية.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أن عقوبة الغش أو الشغب في الامتحانات تصل إلى إلغاء الامتحان للطالب في مادة أو في جميع المواد، والغرامة والحبس، مؤكدة أن عدد رؤساء اللجان والمراقبين بلغوا 6082 عضو للدور الأول فقط، وعدد لجان النظام والمراقبة بلغوا 24 لجنة، وعدد مراكز توزيع الأسئلة بلغت 39 مركز، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المرشحين لتقدير الدرجات التي حصل عليها الطلاب 50000 عضو.