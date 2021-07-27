عاجل.. صفحات الغش تتداول إجابات علم النفس والاجتماع للثانوية العامة

تداولت صفحات الغش عبر موقع التواصل الاجتماعي تليجرام، إجابات امتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة الآن باللجان الامتحانية، بعد دقائق من نشر أسئلة الامتحان، الذي بدأ في الساعة العاشرة صباحا، ويستمر لمدة 3 ساعات، على أن ينتهي في الساعة الواحدة ظهرا.

وأكدت الغرفة المركزية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ فريق مكافحة الغش في الوزارة يتتبع أسئلة علم النفس والاجتماع، لضبط الطلاب المسؤولين عن تصوير الأسئلة ونشرها عبر صفحات الغش أثناء الامتحان، وسيتم تطبيق عقوبات صارمة بحقهم بعد التحقق من الأسئلة المنشورة.

عمليات التعليم: جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل

واطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان، على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، مؤكدة أنّ جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة «بابل شيت»، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة (الأدبية) امتحان علم النفس والاجتماع، بإجمالي 255 ألفا و353 طالبا وطالبة، ويؤدي طلاب الثانوية العامة (للمكفوفين) امتحان مادة التاريخ (ورقة أولى) بإجمالي 225 طالبا طالبة، ويؤدي طلاب مدارس (stem) اختبار مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، بإجمالي 1179 طالبا وطالبة.