«تنمية المشروعات» يدرب فتيات الشرقية مجانا على تصميم الأزياء والتفصيل 

ينظم فرع جهاز تنمية المشروعات بمحافظة الشرقية، دورات تدريبية للسيدات في قرية الأخيوة التابعة لمركز الحسنية، على حرفة التفصيل والخياطة.

يأتي هذا في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير قرى الريف المصري، وتوفير مختلف الخدمات الأساسية للمواطنين، ومساعدتهم على اكتساب مهارات جديدة تمكنهم من التوجه للعمل الحر والتشغيل الذاتي، ما يتيح فرص عمل، ويؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة، خاصة للشباب والمرأة في القرى والمراكز الأكثر احتياجا.

وأوضح المهندس مجدي عبدالله، مدير المنطقة الثالثة بالجهاز، التي تشمل «الشرقية والغربية والمنوفية والدقهلية ودمياط والعاشر من رمضان»، أنه جار الآن تدريب حوالي 50 سيدة كمرحلة أولى من قرية الأخيوة التابعة لمركز الحسنية «أحد المراكز المستهدفة من مبادرة حياة كريمة»، على حرفة تصميم الأزياء والملابس والخياطة، مشيرا إلى أن هذه الدورات تنظم مجانا بمقر جمعية الإيمان الخيرية في القرية، بالتعاون مع حزب مستقبل وطن، وتستمر لمدة 25 يوما.

وأضاف «عبدالله» في بيان، أن السيدات المشاركات يمكنهن فور انتهاء الدورة البدء في مشروعاتهن؛ إذ يمكنهن العمل من المنزل، وتوفير مصدر مناسب للدخل، وتقديم خدمات التفصيل والخياطة لأهالي القرية والقرى المجاورة.

وأكد المهندس مجدي أن فروع الجهاز بالمنطقة الثالثة تنظم دورات تدريبية مجانية بشكل دورى لمساعدة المواطنين على التعرف على أسس وقواعد إقامة المشروعات الصغيرة، وكيفية إعداد دراسة الجدوى لمساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة جديدة، كما تعقد ندوات توعية لتعريفهم بالتيسيرات الجديدة التي يتيحها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020، فيما يتعلق بإجراءات وخطوات تأسيس المشروع، والمساعدة في تسويق المنتجات من خلال تخصيص نسبة من المشتريات الحكومية لهذه المشروعات، بالإضافة إلى المعاملة الضريبية المبسطة.

وأشار وائل العاصي، مدير فرع الجهاز بمحافظة الشرقية، أن الجهاز ينسق بين المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة، ولا يمتلكون الخبرة أو المعرفة الكافية وأصحاب المشروعات القائمة لتدريبهم بشكل عملي على أنشطة مختلفة، مثل صناعة وتعبئة وتغليف المواد الغذائية، كالعصائر وصناعة الملابس الجاهزة والتحف.

وأضاف «العاصي» أنه يتم التعاون بشكل مستمر بين فرع الجهاز ومديرية القوى العاملة بالشرقية، لمشاركة العملاء الراغبين في الاستفادة من البرامج التدريبية المتخصصة التي تنظمها المديرية؛ إذ نفذت ورشة عمل في مجال تصنيع الملابس الجاهزة في مركز النحال.

وأكد مدير فرع الجهاز، متابعة العملاء كافة بعد انتهائهم من الدورات التدريبية المختلفة، لتعريفهم بالبرامج التمويلية المتنوعة التي يقدمها الجهاز، والخدمات غير المالية التي تمكنهم من الحصول عليها، لمساعدتهم في إقامة مشروعات جديدة، أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.

ولفت وائل العاصي إلى أن مواطني محافظة الشرقية يمكنهم التوجه لفرع الجهاز بالمحافظة لتسجيل بياناتهم، والاستفادة من مختلف الخدمات التي يقدمها الجهاز، سواء في مجال التدريب أو التمويل أو التسويق.