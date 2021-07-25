مصدر أمني: فتاة الشرقية المنتحرة مريضة نفسيا.. «حزنها على والدها السبب»

ألقت سيدة بنفسها من الطابق الثالث بمنزلها، اليوم الأحد، بقرية ملامس التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، ما أدى إلى مصرعها في الحال.

وأكد مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية في تصريحات لـ«الوطن» أن الفتاة مريضة نفسيًا.

وقال «م.ج» أحد أهالي القرية: إن الفتاة المتوفية كانت تقيم مع أسرتها، برفقة والدتها وشقيقين أصغر منها سنًا وأنها غير متزوجة.

وأشار إلى أنها تخرجت من جامعة الزقازيق، منذ عدة سنوات، وعانت من أزمة نفسية بعد وفاة والدها قبل 6 سنوات.

وتابع: بأنها قبل وفاة والدها كانت حالتها طبيعية وتميزت بأخلاقها الحميدة وسمعتها الحسنة بين الأهالي.

وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد بتلقي مركز شرطة منيا القمح، بلاغًا باستقبال منيا القمح المركزي «إ. م . م»، 30 سنة، مقيمة بقرية ملامس التابعة لمركز منيا القمح، إثر سقوطها من الطابق الثالث بمنزل أسرتها.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث المركز، لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين قيام المتوفية بإلقاء نفسها من الطابق الثالث وأنها تعاني من حالة نفسية.

وفي السياق نفسه، ينتظر الأهالي استلام جثمان المتوفية بعد تصريح النيابة بدفن الجثمان، وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة.