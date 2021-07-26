محافظ الشرقية يُقرر وقف خط سير سيارة أجرة لزيادة تعريفة الركوب

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وقف خط سير سيارة أجرة «ميكروباص»، «الزقازيق / عبود»، تحمل لوحات معدنيه رقم «6257 ر. هـ. ج»، بسجل الحركة بموقف سيارات «فاقوس/الزقازيق»، لقيام صاحبها بتغيير خط السير الممنوح لها إ مع زيادة تعريفه الركوب خمسة جنيهات، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفه وعدم السماح بعمل السيارة بالموقف إلا بعد الرجوع الى الإدارة العامة للمواقف

وكان واتس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استقبل شكوى من أحد المواطنين تفيد بأنه أثناء تواجده بموقف فاقوس /القاهرة قام سائق سيارة ميكروباص بتغيير خط سير السيارة من عبود الى السلام وأجبر المواطنين على ذلك فضلا عن رفع تعريفه الركوب وعند اعتراض الركاب قام بإنزالهم من السيارة عنوه مخالفا بذلك قواعد المرور،, ليصدر تعليماته لمدير الإدارة العامة للمواقف بفحص الشكوى واتخاذ اللازم قانونا حيال المخالفة

وأكد المحافظ أنه لن يسمح باستغلال المواطنين محذرا بعدم الانصياع للسائقين المخالفين والابلاغ عنهم فوراً لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم

وكان محافظ الشرقية أصدر تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتعاون مع مديري إدارات المرور بشن حملات مفاجئة علي مواقف سيارات الأجرة للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة وخطوط السير الممنوحة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين منهم .

ووجه المحافظ مدير إدارة المرور بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن ومدير الإدارة العامة للمواقف، بالمتابعة المستمرة لحركة المواقف طوال اليوم، والإستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها، للتأكد من مدى إلتزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة، والتعامل مع أي موقف طارئ يحدث داخل الموقف وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.