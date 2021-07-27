تكثيف حملات النظافة بمراكز وأحياء محافظة أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن حملات النظافة ورفع تجمعات القمامة بقرى ومراكز المحافظة مستمرة تحت إشراف رؤساء المراكز والأحياء وبمشاركة كافة القطاعات لتحسين منظومة النظافة لافتًا إلى دعم قطاع النظافة بالمراكز والأحياء بأحدث المعدات من حاويات ومكابس لرفع القمامة وتجميعها من الشوارع والميادين بالإضافة إلى الاستعانة بسيارة شفط الأتربة تنفيذًا لخطة المحافظة في رفع كفاءة الشوارع والميادين والنهوض بمنظومة النظافة والتجميل.

وأشار محافظ أسيوط، في بيان صحفي، اليوم، إلى متابعته المستمرة للحملات التي تتم بأحياء ومراكز المحافظة لافتًا إلى تنفيذ عدة حملات نظافة ورفع المخلفات بمركز البداري تحت إشراف محمد حسن رئيس المركز وبمركز الغنايم تحت إشراف خالد عويس رئيس المركز ونوابه وبمركز الفتح تحت اشراف عبد الرؤوف النمر رئيس المركز ونوابه بالاستعانة بمعدات الإنقاذ السريع وسيارات الكنس الآلي ومعدات شفط الأتربة وغيرها من معدات النظافة وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإضفاء المظهر الجمالي على الشوارع والميادين بالمحافظة.

وأضاف محافظ أسيوط إنه يجرى تنظيم حملات مكثفة للنظافة ورفع المخلفات بكافة مراكز ومدن المحافظة بواسطة معدات النظافة الجديدة التي تم ضمها مؤخرًا للمنظومة والتي يبلغ عددها 24 معدة شفط الأتربة والتي تم توزيعها على مختلف المراكز والمدن بنطاق المحافظة للمشاركة في منظومة النظافة والتخلص من الأتربة والمخلفات على أن يتم تنظيم حملات مستمرة بمختلف قرى ومراكز المحافظة للنظافة ورفع المخلفات والأتربة من الشوارع والميادين ومنع تراكمات القمامة مشيرًا إلى اهتمام المحافظة بهذا القطاع الهام تماشياً مع سياسة الدولة في الإهتمام بتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات خاصة منظومة النظافة للحفاظ على البيئة العامة وصحة المواطنين.