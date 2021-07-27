«الأورمان» تنتهي من توزيع لحوم الأضاحي في 28 قرية بالشرقية

انتهى مكتب مشروعات الأورمان بمحافظة الشرقية من توزيع لحوم 30 عجلا بلديا تم ذبحها خلال أيام عيد الأضحى المبارك .

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، في بيان صحفي، اليوم، أنه فور انتهاء مرحلة الذبح تم البدء فى مرحلة التعبئة ثم التوزيع حيث انتهت من توزيع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة ب 28 قرية وهى قرى «لأبو ياسين واولاد موسى والطوبجى وكفر الاعصر وابوعمارة مركز أبوكبير، وقرى منشأة يوسف وعزبة التل وشنيط الحرابوه مركز كفرصقر، وقرى خمسة خفرع والناصريه مركز صان الحجر، وقريتي جهينه القبليه والخطاره مركز فاقوس، وقريتي القنايات و كفر الاشراف مركز الزقازيق، وقرى نور الصباح بمنشأة ابوعمر قرية الربعمائة ، وقرية بمنشأة بشارة مركز الحسينية، وقرية حفنا مركز بلبيس ، وقري ابو متنا وبرمكيم والمجفف مركز ديرب نجم، وقرى كفر المحموديه والشبراوين وعزبة نظرى مركز هيها، وقرية الحبش مركز الابراهيمية، وقرية بندف مركز منيا القمح، وقريتي صفط الحنا والقطاويه مركز أبوحماد، وقريتى بنى حسن وعزبة حبشى مركز أولاد صقر، وقرية ابوشرابيه مركز مشتول السوق، وقرية القرين بمفارق ابونصار مركز القرين».

وأوضح «شعبان»، أن لحوم الاضاحى البلدية التى تم توزيعها في محافظة الشرقية تم اختيار رؤوس الماشية التى تم ذبحها بعناية شديدة وبما وافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية .

وأضاف أن الجمعية قامت صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بذبح رؤوس المواشي المستوردة خارج البلاد ليتم بعد ذلك تعبئتها وشحنها ونقلها الى مصر وفق أحدث الطرق العالمية وتحت رقابة مباشرة من الجمعية، وكذلك تحت اشراف المراكز الاسلامية فى البلاد المستورد منها اللحوم، يأتى ذلك ضمن مشروع "صك الاضحية" الذى تطلقه الجمعية .

وأشار إلى أن الجمعية تحرص على ان تتم جميع المراحل التى تمر بها لحوم الاضاحى منذ اختيار الماشية الى وصول اللحوم الى مستحقيها ان تتم كل هذة المراحل وفق أحدث الطرق العالمية وتحت رقابة مباشرة من الجمعية

يذكر أن ما يتم ذبحه من لحوم الأضاحى البلدى والمستورد لصالح الجمعية مليون ونصف مليون كيلو لحوم تقريباً وان حصة محافظة الشرقية من المستورد 30 الف كيلو لحوم توزع على القرى والنجوع بعد وصولها الى مصر مباشرة .