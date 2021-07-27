القوى العاملة: نسعى للتأمين على مليون عامل غير منتظم بنهاية 2021

واصل محمد سعفان وزير القوى العاملة، جولاته الميدانية للمحافظات اليوم الثلاثاء، بزيارة لمحافظة الشرقية، حيث شارك في الاجتماع الدوري لمجلس جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، بحضور الدكتورة غادة شاكر نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور خالد الدرندلي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، فضلا عن عمداء الكليات، وعدد من وكلاء الكليات.

في مستهل فعاليات اجتماع مجلس الجامعة، قدّم الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة التهنئة للقيادة السياسية بمناسبة عيد الأضحى المبارك وبمناسبة الذكرى 69 لثورة يوليو المجيدة، التي تعد نقطة فاصلة في تاريخ مصر، والتي عملت على إرساء قواعد العدالة والمساواة، داعيا المولى عز وجل أن يديم على مصر الاستقرار والرخاء، كما قدّم التحية للوزير لحرصه الدائم على التواجد في المجلس، ونشاطه المستمر في خدمة العمال، كما وجّه التحية أيضا لعمداء ووكلاء الكليات والحضور.

وأعرب وزير القوى العاملة، عن أمله في الوصول إلى التأمين على نسبة 10% من العمالة غير المنتظمة بنهاية 2021، أي نحو مليون عامل، كما تحدّث الوزير عن منظومة المخلفات التي تؤرق الدولة المصرية، محفزا أعضاء المجلس على الوصول إلى دراسة علمية يمكن من خلالها استغلال تلك المنظومة لتوفير فرص عمل للشباب.

كما قدّم سعفان، التهنئة لأعضاء مجلس إدارة جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور شعلان، بمناسبة عيد الأضحى المبارك وثورة يوليو المجيدة، كما استعرض جهود الوزارة، بتوقيع بروتوكول تعاون مع هيئة التأمينات الاجتماعية لمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى أنّ الاهتمام بهذه الفئة ليس وليد اللحظة، ولكن جاء منذ تولي الوزارة وسعينا لإيجاد منظومة متكاملة لتوفير الرعاية اللازمة لهذه الفئة، كما لفت إلى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي وجّه خلالها بصرف 500 جنيه منحة لكل عامل على 3 دفعات بإجمالي 1500 جنيه.

وأوضح أنّه يمكن عمل توعية للشباب بإمكانية الحصول على السيارات التي تنقل المخلفات من بنك ناصر الاجتماعي بالتقسيط، ودراسة التكلفة المتوقعة والرسوم التي يمكن جمعها من أصحاب المنازل، ودراسة عمليات الفرز والتدوير دراسة علمية للوصول لأفضل النتائج.

وكرّم الوزير سعفان والدكتور شعلان، الدكتورة غادة شاكر نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة، والدكتور أحمد عبدالستار أمين عام الجامعة، أعضاء المجلس لبلوغهم سن المعاش.

وناقش رئيس الجامعة، الخطة الزمنية لبدء العام الدراسي الجديد، مؤكدا ضرورة الاهتمام بصيانة المباني، خاصة ما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، وكيفية وصولهم إلى مقاعدهم وتلبية احتياجاتهم لتلقي العملية التعليمية بالكفاءة المطلوبة.