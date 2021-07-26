سعفان عن دعم العمالة غير المنتظمة: بدأنا بمشروعات «العلمين الجديدة»

قال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إنه منذ عام 2017، والوزارة تنظر للعمالة غير المنتظمة باعتبار ضرورة أن تكون لهم رعاية، مشيرا إلى أن الأمر الذي منحنا القوة والقدرة على المراحل التالية، هو توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام الكامل بالعمالة بشكل عام، والاهتمام بالعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، وتوفير كافة أشكال الرعاية لهم، وعلى رأسها التأمينات الاجتماعية.

وأضاف «سعفان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، أنه منذ عام 2017 ونحن نبحث عن الآليات لتنفيذ هذا الأمر، ومن أجل تطبيقه كان يجب في البداية وجود قواعد بيانات تعبر عن تلك الفئة، لذلك كان هناك حملات كاملة على المشروعات القومية، «بننزل المشروعات ونشوف العمال والعمالة غير المنتظمة التي تعمل في هذه المشروعات».

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن الوزارة بدأت بالمشروعات في مدينة العلمين الجديدة، وبها 60 ألف عامل، وتم حصر 30 ألف عامل منهم، وقامت الوزارة بعمل شهادة قياس مهارة ورخصة معنية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية متمثلة في الأحوال المدنية من أجل تعديل المهنة في بطاقة الرقم القومي، كي تكون الوظيفة لدى العامل موجوده به، «بقت قاعدة البيانات دي موجودة في الوزارة عندنا وكمان في الأحوال المدنية».

وأردف محمد سعفان، أنه يتم العمل الآن في العاصمة الإدارية الجديدة منذ 3 شهور، وتم حصر حوالي 50 ألف عامل حتى الآن، وما زالت اللجنة مستمرة في عملها، «لما يكون فيه قاعدة بيانات وكذلك قواعد البيانات الخاصة بشركات المقاولات، بنقدر وقتها نقول إن الشركة الفلانية فيها 40 ألف عامل، إحنا شغالين مع شركة كنموذج، وأول ما نعمل تأمين لكل العاملين بها ناخد هذا النموذج لتطبيقه على الشركات الأخرى».

وتابع: «المرحلة الثانية هي العمالة في الشارع والباعة الجائلين، نخلص بس من المرحلة الأولى، ويبقى إحنا نجحنا في تحقيق الحلم اللي بندور عليه، ويبقى عملنا تأمينات اجتماعية على العمالة غير المنتظمة، ثم نستكمل كل الفئات فيما بعد، إحنا الحسابات الخاصة بالرعاية ندفع إحنا تكلفة الشهادات والرخص، والشركات أحيانا تساهم معانا في بعض الأمور، وهيئة التأمينات أدت التأمين القطعي بـ9% عشان يبقى الاشتراك يبقى بسيط، عارفين عمالة المشروعات القومية اليوميات بتاعتها مجزية، لما النهاردة بأمن على عامل مقابل 109 في الشهر، يبقى عنده استطاعة ليه».