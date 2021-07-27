الأمن التونسي يخلي محيط البرلمان من المتظاهرين

قامت قوات الأمن والشرطة التونسية اليوم الثلاثاء، بإخلاء محيط البرلمان بوسط العاصمة، من المتظاهرين. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، اتخذ بعض القرارات مساء أول أمس الأحد، كان من بينها إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي، من منصبه.

كما قرر سعيد - خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية مساء الأحد - تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، لافتا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل أشهر. وأضاف الرئيس التونسي، أنه قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.

وتأتي قرارات الرئيس التونسي، على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عديدة.