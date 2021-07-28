حظك اليوم برج الثور الأربعاء 28-7-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور طيّب للغاية ويحب رعاية المقرّبين منه ومعاملتهم بلطف ما يجعل الأشخاص مرتاحين لقربه.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

القمر بمنزلك الثاني عشر يجعلك تميل للتأمل والملاحظة، فقط لا تستسلم للهموم واعمل في صمت واهتم بصحتك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

ينصحك الفلك أن تحافظ على برودة أعصابك، وأن تتوارى عن الأنظار ولا تتكلم عن حياتك الخاصة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان الراحل نور الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 28 أبريل.