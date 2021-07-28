حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 28-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مولود برج الجوزاء أسلوب غزلي رائع في الحب، إضافة إلى الطريقة الجذابة في التحدث والكلام مع شريك حياته.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

القمر في منزل المشاريع واليوم مناسب لمتابعة نشاط محبب يعود عليك بالنفع وقد تقوم بتنمية أعمال.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

رغم التشوش، تعدك الأفلاك بانطلاقة اجتماعية واحتفال مع الأحباب والأصدقاء واليوم ممتاز للتمييز بين الأعداء والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمود عبدالمغني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 مايو.