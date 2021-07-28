حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 28-7-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج السرطان قادر على مشاركة عواطفه مع الآخرين والتعاطف معهم، وتقديم الحب والحنان لهم.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

القمر معاكس بمنزل العمل وفي الأفق غيوم، اصبر لثلاثة أيام حتى تنقشع الهموم.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

الوضع الفلكي دقيق وقد يدفعك ذلك للغضب سريعا.. كن صبورا ولا تفقد أعصابك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نيكول سابا، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.