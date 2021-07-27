تنسيق الصف الأول الثانوي في المنيا.. المجموع والأوراق المطلوبة

حددت مديرية التربية والتعليم في المنيا، تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام والخاص على مستوى مدارس المحافظة للعام الدراسي 2021 / 2022، حيث تم تحديد مجموع 230 درجة كحد أدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام، ومجموع 190 كحد أدنى للقبول بفصول الخدمات بالتعليم الثانوى العام، ومجموع 180 درجة كحد أدنى للقبول بالصف الأول الثانوي الخاص.

وتشمل خطوات تقديم أوراق الصف الأول الثانوي 2021..

1-الدخول على رابط التنسيق الإلكتروني، وتسجيل حساب خاص على منصة التقديم باستخدام البريد الإليكتروني وكلمة مرور خاصة.

2-كتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور، وفتح المنصة الخاصة بالتقديم.

3-كتابة اسم الطالب الرباعي، واسم المديرية التعليمية، والمنطقة التعليمية التابع لها، واسم المدرسة المانحة للشهادة الإعدادية.

4-كتابة الدرجة التي حصل عليها الطالب في امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والضغط على زر «دخول إلى التنسيق».

5-يختار الطالب نوع التعليم الثانوي الذي يريده ما بين الثانوية العامة والفني والزراعي والتجاري والتكنولوجيا التطبيقية والثانوية الفندقية، بعدها بمجرد اختياره يظهر له الحد الأدنى لكل مدرسة في درجات التنسيق.

6-يدون الطالب رغباته ويقوم بمراجعة الرغبات، ويضغط على زر حفظ الرغبات.

الأوراق المطلوبة للتقديم الصف الأول الثانوي بالمنيا 2021..

1-شهادة ميلاد حديثة ممكينة للطالب، وشهادة الإعدادية من المدرسة التى كان ينتسب بها الطالب.

2- 8 صورة شخصية بخلفية بيضاء.

3-صورة من بطاقة الأب والأم.

4-ملف التقديم للثانوية، الذي يتضمن نسخا ورقية، مما تم تقديمه من خطوات إليكترونية عبر موقع التقديم الإليكتروني.

وقال محمد الرشيدى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إنه يُجرى قبول باقي الطلاب الناجحين في الدورين الأول والثاني بمدارس التعليم الثانوي الفني بنوعياته المختلفة « صناعي، وتجاري، وزراعي، وفندقي، ومزدوج».

وكن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اعتمد الحد الأدنى للقبول بالتعليم الفني ومدارس التعليم والتدريب المزدوج، وكذلك قواعد التنسيق الخاصة بهم.

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادية الإعدادية بالمنيا بالمدارس الرسمية بلغ 101 ألف و680 طالبًا، حضر منهم 99 ألف طالبًا، وبلغ عدد الناجحين 77 ألفًا و50 طالبًا.

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