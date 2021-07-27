وزير الزراعة يبحث آفاق التعاون مع وزير الثروة الحيوانية بجنوب السودان

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أونيوتي أديجو وزير الثروة الحيوانية والسمكية بجنوب السودان، وبحث معه آفاق التعاون بين البلدين في مجال الثروة الحيوانية والسمكية، موضحا أنّ اللقاء يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم كل الدعم للأشقاء في جنوب السودان التي تربطنا بها علاقات تاريخية وأزلية.

ويأتي اللقاء بعد زيارة وزيرة الزراعة في جنوب السودان إلى القاهرة في نوفمبر 2020، ثم زيارة وزير الزراعة المصري إلى جوبا في أبريل الماضي.

وقال القصير، إنّ دولة جنوب السودان تمتلك مساحات كبيرة من الأراضي الخصبة، ومناطق شاسعة للاستزراع السمكي، وبعد تنمية هذه الموارد يمكن تغطية كل احتياجات السكان هناك وتحقيق فائض للتصدير.

وتابع أنّ الوزارة بحثت كثير من الجوانب في مجال الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية ودعم القدرات والأمصال واللقاحات والقوافل البيطرية، مشيرا إلى أنّ الخبراء المصريين جاهزون للسفر إلى جنوب السودان ومساعدة الأشقاء هناك نظرا للخبرة المصرية الكبيرة في هذه المجالات.

‏وأكد القصير، أنّه بحث مع أديجو التعاون في مجال الثروة الداجنة، خاصة بعد اعتماد منظمة صحة الحيوان العالمية بخلو 30 منشأة مصرية من إنفلونزا الطيور، وبالتالي تستطيع مصر توفير احتياجات الأشقاء السودانيين من الدواجن بدلا من استيرادها من دول أخرى، إضافة إلى التعاون في مجال البحوث الزراعية.

‏وقال وزير الزراعة إنّ الوفد السوداني سيجري زيارات ميدانية لبعض المعاهد البحثية والمشروعات الزراعية للاطلاع على النهضة التي تشهدها مصر في هذا المجال.

‏ ‏من جانبه، وجّه أونيوتي أديجو وزير الثروة الحيوانية والسمكية بجنوب السودان، الشكر لجمهورية مصر العربية على الدعوة وحسن الاستضافة، قائلا إنّ الاجتماع الذي عقده وزير الزراعة المصري كان مثمرا للغاية، حيث جرى مناقشة الدعم الذي يمكن أن تقدمه جمهورية مصر العربية لجمهورية جنوب السودان في مجالات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، من خلال بناء القدرات عن طريق إرسال متخصصين مصريين لجنوب السودان لنقل الخبرات المصرية هناك.

وتابع: بحثنا إمكانية تزويدنا باللقاحات والمعدات اللازمة للاستفادة بالثروة الحيوانية التي تتمتع بها جنوب السودان، وإمكانية التعاون بين البلدين في مجال استيراد وتصدير اللحوم والدواجن,

‏ ‏وأضاف أديجو، أنّنا ناقشنا أيضا حاجة جنوب السودان لمراكز لبناء القدرات في مجالات الدواجن وتجميع الألبان والاستزراع السمكي ، على أن يتفق الفنيون من مصر وجنوب السودان، على بنود التعاون الفني، ‏ويتم وضعها في إطار مذكرة تفاهم للتعاون المشترك.

وحضر اللقاء، المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وبعض قيادات الوزارة، وبعض القيادات من وزارة الثروة الحيوانية والسمكية بجنوب السودان، إضافة إلى وفد رفيع المستوى برئاسة جيمس واني إيجانائب رئيس دولة جنوب السودان يزور القاهرة حاليا، لبحث آفاق التعاون بين البلدين في جميع المجالات.

وعقدت أمس اجتماعات الدورة الأولى للجنة العليا بين مصر وجنوب السودان، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ونائب رئيس الجمهورية بجنوب السودان.