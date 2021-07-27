في ذكرى وفاة هياتم.. مسيرة فنية عامرة بعشرات الأفلام ورحيل بسبب السرطان

ثلاثة أعوام مرت على رحيل الفنانة هياتم التي غادرت دنيانا في مثل هذا اليوم 27 يوليو عام 2018 بعد صراع مع مرض السرطان.

3 سنوات تمر على ذكرى وفاة هياتم

شاركت الفنانة هياتم في نحو 130 عمل ما بين سينما ودراما ومسرح، ومن أبرز الأفلام التي شاركت بها «غريب في بيتي» للكاتب وحيد حامد والمخرج سمير سيف، بطولة سعاد حسني ونور الشريف الذي جسّد شخصية لاعب نادي الزمالك شحاتة أبوكف، وجسدت «هياتم» شخصية حنان المرأة اللعوب التي تسعى للتودد للاعبين، ومن أبرز الإفيهات الضاحكة التي وجهها لها الفنان حسن مصطفى بالفيلم «وصلتيله إزاي ياحنان، إنتي سبب نكسة المنتخب».

شاركت هياتم في نحو 130 عمل فني

ومن الأفلام الهامة التي شاركت بها الفنانة هياتم فيلم «عفوًا أيها القانون» للمخرجة إيناس الدغيدي، سيناريو وحوار إبراهيم الموجي، مع نجلاء فتحي، فريد شوقي، محمود عبدالعزيز، وفي لقء تليفزيوني لها قالت إن خلال تصوير الفيلم كان زوجها يحضر معها التصوير، وفي أحد المشاهد الرومانسية التي تجمعها ببطل الفيلم، طلبت من زوجها الذهاب للمنزل بزعم أنها نسيت شيئًا ما حفاظًا على مشاعره مع تأكيدها أنه كان يحترم عملها ولايتدخل به.

أصيبت الفنانة هياتم بمرض سرطان القولون في آخر أيامها، وفقدت وزنها، وتعرضت لمضاعفات السرطان اللعين، وتوفيت في مثل هذا اليوم من عام 2018، بعدما تركت عشرات الأفلام، و10 مسلسلات شاركت بها خلال تاريخها الفني.