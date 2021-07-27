محافظ الجيزة يتفقد موقع انهيار عقار الوراق

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، موقع انهيار العقار رقم 3 الكائن بشارع أبو النصر متفرع من شارع القومية بحي الوراق، الذي سقط اليوم الثلاثاء.

وقال المحافظ، إن العقار مكون من دور أرضى وأربع طوابق و صادر بشأنه قرار ترميم بتاريخ 30/5/2021 من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ولم يقم قاطنو العقار بترميمه رغم إعلان سكانه والمقيمين به بذلك، وهو الأمر الذي أدى لسقوطه نظرًا لسوء حالته البنائية.

وأضاف «راشد» أنه فور ورود البلاغ في الساعات الأولى من صباح اليوم، تم التعامل الفوري مع الحادث من خلال مرفقي الحماية المدنية والإسعاف وحي الوراق؛ لإخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار، حفاظا على سلامة المواطنين وللتأكد من عدم وجود أي تداعيات أخرى.

وأشار إلى غلق حركة السير بمحيط العقار لحين الانتهاء من عملية رفع الأنقاض بواسطة معدات حى الوراق وهيئة النظافة، مؤكدا أنه تم تكليف لجنه المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة كافة العقارات المجاورة للعقار المنهار للتأكد من السلامة الإنشائية لهم.

ووجه المحافظ، مديرية التضامن الاجتماعي بتقديم المساعدات العاجلة للأسر المتضررة والوقوف بجانبهم، حيث أسفر انهيار العقار عن وفاة روماني موسي فوزي، البالغ من العمر 32 سنة، وما زالت زوجته تحت الأنقاض وتتسارع الجهود لإنقاذها .. وقدم محافظ الجيزة خالص العزاء لأسرة المتوفى.

وكانت النيابة الإدارية أصدرت، بيانًا منذ قليل حول واقعة انهيار عقار حي الوراق، في الجيزة، وقالت النيابة إنه في ضوء ما رصدته إدارة الإعلام برئاسة الهيئة، حيال ما جرى تداوله بوسائل الإعلام المختلفة، بشأن انهيار العقار رقم 3 شارع أبو النصر المتفرع من شارع القومية بالجيزة، والمكون من طابق أرضي وثلاثة أدوار متكررة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، فإنه وبالعرض على المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، لكشف مدى وجود ثمة إهمال أو مخالفات تأديبية قِبل المختصين بالأجهزة المعنية كان من شأنها وقوع الحادث.