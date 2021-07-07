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تغريم طبيب بيطري لاتهامه بالتحرش بزينب غريب وتصويرها من الخلف

كتب:

هبة هشام
11:56 ص | الأربعاء 07 يوليو 2021
زينب غريب

زينب غريب

قضت محكمة جنح قصر النيل، اليوم الأربعاء بتغريم طبيب بيطري مبلغ وقدره 10 آلاف جنيه؛ لاتهامه بالتحرش بالفنانة زينب غريب وتصويرها من الخلف بهاتفه المحمول.

وأحالت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار أحمد صفوت، فى وقت سابق المتهم للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة التحرش بالفنانة زينب غريب نجمة مسلسل 100 وش، حيث قام المتهم بتصوير المجني عليها من الخلف أثناء سيرها في منطقة وسط البلد.

وبتكثيف الجهود الأمنية تم القبض عليه وإحالته أمام تحقيقات النيابة العامة، وللمحاكمة بعدما عثر على 3 صور لها على هاتفه.

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