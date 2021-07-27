«مصر بلا غرقى» احتفال اليوم العالمي للحد من حوادث الغرق في الدقهلية

نظمت الإدارة العامة للرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالدقهلية فعاليات مبادرة «مصر بلا غرقى»، «حياتك غالية.. بنحافظ عليها» بحمام السباحة الرئيسي باستاد المنصورة الرياضي، والتي تستهدف تدريب وتأهيل المنقذين العاملين بالشواطئ المختلفة، والتأكد من توافر المعدات اللازمة لتأمين الشواطئ والمسطحات المائية، بالإضافة إلى إقامة الندوات والمؤتمرات التوعوية للمواطنين لتعليمهم مهارات الإنقاذ الأساسية، فيما يأتي ذلك ضمن الاحتفال باليوم العالمي للحد من حوادث الغرق الموافق 25 يوليو من كل عام والذي تتبناه الأمم المتحدة، حيث يتم الاحتفال بھذا الیوم في جميع دول العالم.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والدكتورة غادة جمال، مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية وبتوجيهات علاء الشربيني، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وبحضور والدكتور محمد رمضان مدير عام الإدارة العامة للرياضة، وإبراهيم زكريا وأحمد عبد العال، مندوبين عن وزارة الشباب والرياضة، ومحمد قناوي مدير إدارة المشروعات الرياضية.

وجاءت فكرة «مصر بلا غرقي» بعد الحادثة المأساوية التي وقعت في شاطئ النخيل بمحافظة الإسكندرية، وتسبب في غرق 12 شابا، المبادرة ترتكز على 3 محاور، الأول بالتعاون مع الاتحاد المصري للسباحة، ويتمثل في محو أمية السباحة لطلاب المدارس، والثاني لطلاب الجامعات بإدراج مادة الإنقاذ كمادة أساسية بكليات التربية الرياضية والثالث يتركز في توعية المواطنين داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية في جميع المحافظات.

وبحسب بيان مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، فإن الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، تنظم عدة فعاليات تبدأ من 25 یولیو الجاري وتستمر حتى 30 من نفس الشهر، في كل محافظات مصر بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، في إطار فعاليات مبادرة «مصر بلا غرقى» والتي تأتي ضمن اھتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حضر الفعاليات كل من: الدكتور محمد حمدى عبد الهادى منسق الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ وشريف الفلاح عضو مجلس إدارة ستاد المنصورة الرياضى ومدربى الإنقاذ الدولى الكابتن محمود وجدى والكابتن نجاح السيد والكابتن محمد محمود والشباب المنقذين المشاركين فى المبادرة.