عودة الطوارئ وقوائم الانتظار والعمليات بمستشفي التأمين الصحي في المنيا

أعلن فرع هيئة التأمين الصحي بالمنيا، عودة العمل بقوائم الانتظار وإجراء بعض العمليات الجراحية الحرجة، والطوارئ، وذلك لتراجع الإصابات بفيروس كورونا، وتوقف حالات الوفاة، وإرتفاع نسب الشفاء.

وأعلنت مصادر طبية بالفرع، عدم وجود حالات وفيات بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، منذ نحو أسبوع، وشفاء جميع المصابين المحتجزين، باستثناء 3 حالات فقط ما زالوا يتلقون العلاج والرعاية الطبية.

وقال مسؤول بفرع التأمين الصحي، في تصريح صحفي، إنه تقررعودة بعض العمليات الحرجة والطارئة وقوائم الانتظار بالمستشفى، بعد خلوها من حالات كورونا حيث تحولت المستشفى إلى عزل صحى بالكامل خلال الشهور الماضية، وتم تركيب تنك أوكسجين سعة 10 الأف متر مكعب لخدمة المستشفى وأقسام العناية المركزة والحالات المترددة من منتفعى التأمين الصحى ومصابى كورونا.

وأضاف أن عمليات التطوير ما زالت مستمرة داخل مستشفيات التأمين الصحى بالمنيا، من حيث زيادة عدد الأسرة وأقسام العمليات والطوارىء والعناية المركزة إلى جانب تطوير منظومة العلاج للمرضى بما يعرف بالكود المصرى للمريض، منوها أن مراحل التطوير من المقرر أن تنتهى خلال العام الجارى على أن يتم تشغيل كافة الأقسام بالمستشفيات لخدمة أكثر من مليون منتفع بالتأمين الصحى من طلاب المدارس والجامعات وأصحاب المعاشات.

وكان الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، استعرض خلال اجتماع المجلس التنفيذي أمس الإثنين، جهود مديرية الصحة في مواجهة فيروس كورونا، ومستجدات الأعمال الجاري تنفيذها بجميع المستشفيات، مؤكداً على توافر أسرة الرعاية الطبية، وتوافر الأكسجين، حيث يجري إتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وناشد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، المواطنين الاستمرار في الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من إرتداء الكمامات، والتباعد، موجهاً جميع الأجهزة التنفيذية بالمتابعة اللحظية، وتكثيف حملات التطهير، والتعقيم، ورفع التراكمات، والاهتمام بأعمال النظافة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.