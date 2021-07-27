عاجل.. التحقيقات: فتاة الهوهوز على علاقة غير شرعية بمصور الفيديوهات

بدأت جهات المختصة التحقيق مع فتاة كائن الهوهوز، وصديقها بعد ضبطهما أمس، في إحدى الشقق السكنية بمنطقة العجمي بالإسكندرية، ومثلت المتهمة أمام الجهات المختصة، وبدأوا في عرض 5 مقاطع فيديو لها تحتوي على إيحاءات جنسية، وعبارات خارجة من شأنها التحريض على الفسق والفجور وممارسة الدعارة، وكشفت التحريات والتحقيقات عن أن الفتاة على علاقة غير شرعية مع المتهم الثاني، وأن دوره يتمثل في تصوير فتاة كائن الهوهوز، وبث مقاطع الفيديو على منصة «تيك توك» لتحقيق أرباح مادية.

القبض على فتاة كائن الهوهوز وصديقها

كانت مباحث الإدارة العامة للآداب، تمكنت من ضبط فتاة تطلق على نفسها «كائن الهوهوز» عبر منصات «تيك توك» وصديقها، بعد أن فحصت عددا من الفيديوهات التي جرى بثها، عبر تطبيق التيك توك،.

وحرزت القوات عدد من الفيديوهات، وأثناء استجواب فتاة الهوهوز اعترفت بارتكاب الواقعة، وأقرت أنها تقوم بتصوير الفيديوهات لتحقيق أرباح مادية، وأن الشاب - المتهم الثاني - الذس يقوم بتصويرها على علاقة بها بعد انفصالها عن زوجها منذ فترة زمنية كبيرة.

موكا حجازي في السجن بسبب التيك توك

وكانت أجهزة الأمن بالجيزة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للاداب قد تمكنت من ضبط موكا حجازي فتاة التيك توك بعد نشرها عدد من الفيديوهات التي تحتوي على محتوى غير لائق، وجرى التحفظ عليها، وتبين أنها كانت على علاقة غير شرعية بالشاب الذي يقوم بتصويرها وجرى عرضها على النيابة العامة التي قررت حبسها على ذمة التحقيقات وإيداعها في المؤسسة العقابية نظرا لصغر سنها.