رفع 130 طن قمامة ومخلفات صلبة في حملات نظافة بمراكز المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تنظيم الحملات اليومية لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والميادين العامة، ورفع الإشغالات وفتح الطرق أمام المارة من المواطنين، وصيانة أعمدة الإنارة، وذلك ضمن جهود الوحدات المحلية لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع.

ووفقا لبيان صادر عن المحافظة، اليوم، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملة مكبرة لرفع المخلفات والأتربة وتراكمات القمامة، وأسفرت عن رفع 80 طن من المخلفات الصلبة من حي غرب مدينة المنيا، وقريتى البرجاية ونزلة حسين، بالإضافة إلى حملة نظافة مكثفة ورفع الأتربة وبقايا تقليم الأشجار بكورنيش النيل بنطاق حي وسط المدينة، كما تم تركيب وصيانة 22 كشاف ولمبة ليد بطرق وقرية نزلة حسين، وفى قرية بنى محمد سلطان تم تركيب عدد10عشرة كشاف ليد وإصلاح وصيانة عدد20 كشاف بالطريق الدائرى ، كما تم إجراء صيانة شاملة بطريق عزبة محجوب وعزبة سرير وعزبة أبو بريدعه.

كما تابعت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، رفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة بقرية شوشة، وحي جنوب سمالوط، وتطهير مقلب الريفية وأبو زهران وشارع ناصر والمحكمة، كما تم رفع ما يقرب من 50 طن من مقلب الوسيط للمدفن الصحي للصحراوي الشرقي حفاظا على المظهر العام وانتشار الاوبئه والأمراض، وكذلك تم رفع مقلب الشيخ احمد بحي غرب سمالوط .

وواصلت الوحدة المحلية لمركزي العدوة و بنى مزار، حملاتها في رفع تراكمات القمامة والنظافة العامة حفاظا على صحة المواطنين، حيث تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة بالوحدة المحلية لقرية بني صامت علي جانبي الطريق ابتداء من طريق رأس غارب إلي كوبري البحر، كما رفعت الوحدة المحلية بأبوجرج مايقرب من 8 قلابات من المخلفات الصلبة من نقاط تجميع القمامة ، ورفع الحشائش والنباتات بالطريق الدائري .