غرفة عمليات كفر الشيخ: تغيب 23 طالبا عن امتحانات الثانوية العام اليوم

أعلنت غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ، وغرفة عمليات التربية والتعليم، عدم رصدها أية تجاوزات في أعمال امتحانات الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، بـ 86 لجنة موزعة على 12 إدارة تعليمية، خلال آداء طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة علم النفس والاجتماع، ولم ترصد الغرفة أي حالات غش، فيما تابع اللواء جمال نور الدين، أعمال الامتحانات، موجهاً بتوفير سبل الراحة لإنجاح سير الامتحانات بهدوء ويسر على أبنائنا طلاب الثانوية العامة وأولياء الامور، بإشراف الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

كما تابعت غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية وصول كراسات الامتحان وأوراق الإجابة لمقار اللجان ومتابعة لجان سير الامتحان والعمل على حل كافة المعوقات التي تواجه العمل بها ، وعلى جانب أخر عبر الطلاب والطالبات عن سعادتهم بسهولة امتحان مادة علم النفس والاجتماع.

وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن 6 آلاف و281 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية أدوا امتحان مادة علم النفس والمنطق، وتغيب عن أداء الامتحان 23 طالبا وطالبة، وكانت نسبة الحضور بين الطلاب99.6٪ موزعين على 86 لجنة في 12إدارة تعليمية بالمحافظة.

وأكد تامر وهدان، المشرف العام على امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، عدم رصد أي شكاوى خاصة داخل اللجان، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة الثلاثية لامتحانات الثانوية العامة تابعوا تجهيز اللجان قبل وبعد الامتحان، وتأكدوا من توافر أدوات التعقيم بكل لجنة وتجهيز الاستراحات الخاص برؤساء اللجان والملاحظين وتوفير سبل الراحة لهم.

وأضاف أن غرفة العمليات مازالت منعقدة لمتابعة عودة أوراق الإجابة لحين وصولها لمقرات لجان النظام والمراقبة بمحافظة كفر الشيخ.