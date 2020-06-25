تباين آراء طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ حول امتحان الإنجليزي

تباينت أراء طلاب الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ، حول امتحان الإنجليزي، فمنهم من أشاد بسهولته ومنهم من أبدى اندهاشه لصعوبة بعض الأجزاء.

وقال عبدالله محمود، أحد طلاب الثانوية بكفر الشيخ، إن الامتحان جاء في مستوى الطالب فوق المتوسط، وتضمن بعض الجزئياتالصعبة، مشيراً إلى أنه لم يستطع الإجابة على كل الاسئلة.

أضاف اشرف مسعد، طالب، أن الإمتحان كان صعباً وأسئلته جاءت فوق مستوى الطالب المتوسط ، مشيراً الى انه ترك سؤال دون إجابة، قائلاً" امتحان العرب كان اسهل ، الانجليزى صعب، بس كله هيعدى، احنا بنمتحن فى عام استثنائي ونتمنى ان تقدر وزارة التربية والتعليم خوفنا من" كورونا".

وعبرت سما محمد، عن سعادتها بسهولة إمتحان الإنجليزي قائلة "كان سهل وحلو والأسئلة مباشرة، بنتمنى كل الامتحانات تيجى زي العربي والإنجليزى"، متوقعة حصولها على الدرجة النهائية بامتحان اليوم.

يذكر أن 19 ألف و413 طالبا وطالبة، أدوا امتحان اللغة الإنجليزية اليوم الخميس، في 84 لجنة وسط تواجد أمني مكثف أمام اللجان لمنع اقتراب أولياء الأمور وتكدس الطلاب.