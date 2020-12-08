عبد العليم داوود يحصد 27 ألف صوت مقابل 19 ألف للصمودي بكفر الشيخ

أظهرت نتائج أولية في الدائرة الرابعة والتي تضم مراكز دسوق وفوه ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ، حصول محمد عبد العليم داوود على 27 الف و656 صوتا بينما حصل المرشح المستقل محمد الصمودي على 19 ألف و314 صوتا.

وحصل مرشح حزب مستقبل وطن صلاح المعداوي على 19 ألف و211 صوتا، بينما حصل عادل النجار على 18 ألف و98 صوتا، كما حصل يوسف البدري على 13 ألف و250 صوتا، وحصل عادل جعفر على 15 ألف و259 صوتا.

وأغلقت اللجان الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ، أبوابها أمام الناخبين جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020، حيث استقبل 801 لجنة فرعية، الناخبين وتضم المحافظة 4 لجان عامة و801 مركزا انتخابيا، وسط تواجد مكثف من الشرطة، واتباع الإجراءات الاحترازية.

وشهدت الساعات الاخيرة، توافدا من المواطنين للمشاركة بالإدلاء بأصواتهم في عملية التصويت، خلال الفترة المسائية وذلك تأكيدا على حرصهم على المشاركة في هذا الاستحقاق.

وشهدت اللجان، زحام أمام أبواب لجان الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم وخاصة السيدات اللاتي حرصن على الإدلاء بأصواتهن، والتزم عدد كبير بارتداء الكمامات، ووقف الناخبون في طوابير خارج اللجان.