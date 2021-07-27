إصابة 16 شخصًا في انفجار مجمع للكيماويات في ليفركوزن الألمانية

أفادت وسائل إعلام ألمانية، بإصابة 16 شخصًا في انفجار مجمع للكيماويات في مدينة ليفركوزن الألمانية، وفقا لما ذكرته قناة «سكاى نيوز عربية» في نبأ عاجل.

وهز انفجار هائل في مجمع للكيماويات مدينة ليفركوزن الألمانية، اليوم الثلاثاء، ما أدى لارتفاع سحابة سوداء كبيرة في الهواء.

مطالبات بإغلاق النوافذ

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن «المكتب الاتحادي الألماني للحماية المدنية والإغاثة في حالات الكوارث»، صنف الانفجار على أنه يشكل «تهديدا كبيرا»، وطلب من السكان البقاء في المنازل وإغلاق النوافذ والأبواب.

وقال مشغلو موقع كيمبارك في ليفركوزن، الذي يبعد نحو 20 كيلومترًا شمال كولونيا على نهر الراين، إن سبب الانفجار لم يتضح بعد وفقا لما ذكرته أسوشيتد برس.

Énorme explosion dans une usine chimique à #Leverkusen. Les autorités, qui ont classé le danger "extrême", demandent aux habitants d'immédiatement se confiner. 3 autoroutes ont été fermées. (Chempark) pic.twitter.com/GVjJlw53Bn — Thomas Portes (@Portes_Thomas) July 27, 2021

وأشار بيان لهم على تويتر، إلى أنه تم نشر رجال الإطفاء وعربات الكشف عن التلوث.

ذكرت الشرطة في مدينة كولون القريبة أنه ليس لديها أي معلومات عن سبب أو حجم الانفجار، لكنها نشرت عددا كبيرا من الجنود وسيارات الإسعاف في مكان الحادث.

وطلبت الشرطة من جميع السكان البقاء في المنازل، كما حذرت السكان خارج ليفركوزن بتجنب المنطقة، بعد أن أغلقت العديد من الطرق السريعة الرئيسية القريبة.

وذكرت صحيفة «كولنر شتات أنتسايغر»، أن الانفجار وقع في منطقة بويريغ بالقرب من محطة حرق النفايات، مضيفة أن سحابة من الدخان كانت تتحرك في الاتجاه الشمالي الغربي نحو بلدتي بورشايد لايشلينغن.

وأضافت أنه تم استدعاء رجال إطفاء من جميع أنحاء المنطقة للمساعدة في إخماد الحريق.

وتُعد ليفركوزن موطن شركة باير، إحدى أكبر شركات الكيماويات في ألمانيا.