طلاب الثانوية بالبحرالأحمر: امتحان علم النفس والاجتماع سهل

انتهي طلاب شعبة الأدبي بالثانوية العامة من آداء امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلجان البحر الأحمر، اليوم، وتباينت آراء الطلاب بشأن الامتحان، حيث أكد محمد إبراهيم أحد الطلاب أن الامتحان جاء سهلا، وأشار طالب آخر إلى أن الامتحان جاء سهلا ولكنه طويل وكان يحتاج إلى وقت فيما عبر آخرون عن رضاهم عن الامتحان.

كان طلاب الثانوية العامة بالبحر الأحمر، بدأوا التوافد منذ التاسعة صباحاً على اللجان وشهد محيط اللجان تواجد أمني مكثف وتشديد الخدمات الأمنية على أبواب اللجان ومنع دخول غير الطلاب فقط، ولم يسمح بالدخول إلا في الساعة 9:40 صباحا، كما خصصت مديرية الصحة بالبحر الأحمر زائرة صحية بكل لجنة وسيارة اسعاف خارج محيط اللجان.

وأعلن هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أي شكاوى علي مدار الساعة، وتتابع سير عملية الامتحانات للعمل على حلها فورًا في 19 لجنة يؤدي من خلالها 2629 طالبا وطالبة الامتحانات.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب 2629 طالبا وطالبة، موزعين على 19 لجنة بمختلف مدن المحافظة كالتالي: “2 برأس غارب، 6 لجان بالغردقة، 3 لجان بسفاجا، 2 بالقصير، 2 مرسى علم، 2 حلايب، 2 الشلاتين” وتستمر حتى 29 يوليو للشعبة الأدبية و 2 أغسطس للشعبة العلميةو المكفوفين و3 أغسطس للمتفوقين