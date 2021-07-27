ضحايا عاطل انتحل صفة طبيب بالفيوم: «كان يصف أدوية كثيرة وباهظة الثمن»
كتب:
أسماء أبو السعود
02:15 م | الثلاثاء 27 يوليو 2021
ضحايا عاطل انتحل صفة طبيب بالفيوم: كشفه كان غالي وكان بصف أدوية كثيرة
صدمة كبرى أصابت عشرات المرضى من أهالي محافظة الفيوم، وتحديداً قريتي «فيديمين وسنهور»، عقب القبض على الدكتور «عبد التواب.ط»، 46 عامًا، بعد اكتشاف أنّه حاصل على الثانوية العامة فقط، وينتحل صفة طبيب لمدة تجاوزت 7 سنوات افتتح خلالها 3 عيادات خاصة بالإضافة إلى توقيع الكشف على المرضى في منازلهم، حيث أكدّ المرضى أنّ كشفه كان باهظ الثمن، بالإضافة إلى أنّه كان يصف الكثير من الأدوية التي في الغالب تكون مرتفعة السعر ويتجاوز سعر الأدوية في الروشتة الواحدة التي يصفها للمريض 600 جنيه.
ضحايا عاطل انتحل صفة طبيب بالفيوم
وأكد أهالي القريتين أنّ العاطل إنتحل صفة طبيب باطنة وجهاز هضمي وكبد، وأنّ كشفه كان 200 جنيهه في العيادة، و300 جنيه للكشف المنزلي، كما أنّه كان يصف أدوية مرتفعة السعر، حيث أنّ الروشتة الواحدة كانت تتجاوز 200 جنيها، مؤكدين أنّ الكثير من الحالات كان ينجح في علاجها.
ضبط منتحل صفة طبيب يدير عيادة خاصة بالفيوم
وأصدرت محافظة الفيوم، بياناً منذ قليل، عن ضبط منتحل صفة طبيب يدير إحدى العيادات الخاصة بقرية سنهور القبلية التابعة لسنورس، خلال حملة لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالفيوم بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم.
وكيل وزارة الصحة: لم نجد له أي بيانات في نقابة الأطباء
وأوضح الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أنه بناءً على المعلومات الواردة لإدارة العلاج الحر عن وجود عيادة خاصة بقرية سنهور القبلية يديرها منتحل صفة طبيب باسم «ع.ح.ط»، أخصائي باطنة وجهاز هضمي وكبد، وعليه تمت مخاطبة نقابة الأطباء بالفيوم، وأفادت النقابة أنّ الطبيب غير مسجل لديها وغير مقيد بها ولا توجد له أي بيانات.
ضبط عاطل انتحل صفة طبيب باطنة وكبد
وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه بناءً على رد نقابة الأطباء قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالفيوم، بشن حملة بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم، ومسؤولي جهاز حماية المستهلك، والمرور على العيادة الخاصة بقرية سنهور القبلية، لافتاً إلى وجود لافتة مدون عليها البيانات سالفة الذكر، كما يقوم المدعو بالكشف على المرضى وإدارة العيادة، مع وجود إعلانات وهمية مضللة بشأن تخصصه دون مؤهلات أو مستندات تدل على ذلك.
وكشف وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أنّ مسؤولي الحملة اصطحبوا الطبيب المزيف لمركز شرطة سنهور، وتم تحرير المحضر اللازم بشأن الواقعة للعرض على النيابة العامة.