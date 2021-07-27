ضحايا عاطل انتحل صفة طبيب بالفيوم: «كان يصف أدوية كثيرة وباهظة الثمن»

صدمة كبرى أصابت عشرات المرضى من أهالي محافظة الفيوم، وتحديداً قريتي «فيديمين وسنهور»، عقب القبض على الدكتور «عبد التواب.ط»، 46 عامًا، بعد اكتشاف أنّه حاصل على الثانوية العامة فقط، وينتحل صفة طبيب لمدة تجاوزت 7 سنوات افتتح خلالها 3 عيادات خاصة بالإضافة إلى توقيع الكشف على المرضى في منازلهم، حيث أكدّ المرضى أنّ كشفه كان باهظ الثمن، بالإضافة إلى أنّه كان يصف الكثير من الأدوية التي في الغالب تكون مرتفعة السعر ويتجاوز سعر الأدوية في الروشتة الواحدة التي يصفها للمريض 600 جنيه.

ضحايا عاطل انتحل صفة طبيب بالفيوم

وأكد أهالي القريتين أنّ العاطل إنتحل صفة طبيب باطنة وجهاز هضمي وكبد، وأنّ كشفه كان 200 جنيهه في العيادة، و300 جنيه للكشف المنزلي، كما أنّه كان يصف أدوية مرتفعة السعر، حيث أنّ الروشتة الواحدة كانت تتجاوز 200 جنيها، مؤكدين أنّ الكثير من الحالات كان ينجح في علاجها.

ضبط منتحل صفة طبيب يدير عيادة خاصة بالفيوم

وأصدرت محافظة الفيوم، بياناً منذ قليل، عن ضبط منتحل صفة طبيب يدير إحدى العيادات الخاصة بقرية سنهور القبلية التابعة لسنورس، خلال حملة لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالفيوم بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم.

وكيل وزارة الصحة: لم نجد له أي بيانات في نقابة الأطباء

وأوضح الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أنه بناءً على المعلومات الواردة لإدارة العلاج الحر عن وجود عيادة خاصة بقرية سنهور القبلية يديرها منتحل صفة طبيب باسم «ع.ح.ط»، أخصائي باطنة وجهاز هضمي وكبد، وعليه تمت مخاطبة نقابة الأطباء بالفيوم، وأفادت النقابة أنّ الطبيب غير مسجل لديها وغير مقيد بها ولا توجد له أي بيانات.

ضبط عاطل انتحل صفة طبيب باطنة وكبد

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه بناءً على رد نقابة الأطباء قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالفيوم، بشن حملة بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم، ومسؤولي جهاز حماية المستهلك، والمرور على العيادة الخاصة بقرية سنهور القبلية، لافتاً إلى وجود لافتة مدون عليها البيانات سالفة الذكر، كما يقوم المدعو بالكشف على المرضى وإدارة العيادة، مع وجود إعلانات وهمية مضللة بشأن تخصصه دون مؤهلات أو مستندات تدل على ذلك.

وكشف وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أنّ مسؤولي الحملة اصطحبوا الطبيب المزيف لمركز شرطة سنهور، وتم تحرير المحضر اللازم بشأن الواقعة للعرض على النيابة العامة.