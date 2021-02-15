القصة الكاملة.. صيدلي ينتحل صفة طبيب ويدير مركزا لعلاج السحر بطنطا

كشفت مديرية الصحة في محافظة الغربية، اليوم الاثنين، عن ضبط مركز طبي غير مرخص، يضم عدداً من العيادات، يديره أحد الصيادلة، منتحلا صفة طبيب بشري، ويعاونه طبيب بشري، في النصب والاحتيال على المواطنين، ويوهمهم بقدرته على علاج السحر، باستخدام الأعشاب والطب البديل.

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، إن المديرية تلقت بلاغاً بوجود أحد المراكز الطبية، يقوم بالنصب على المرضى، ويوهمهم بعلاجهم من السحر باستخدام طرق الطب البديل والأعشاب، وتبين وجود مخزن لبيع الأعشاب، يتبع للمركز الطبي، الذي يديره أحد الصيادلة، بعد انتحاله صفة طبيب بشري.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم على الفور، التنسيق مع الجهات المعنية، وتشكيل لجنة من إدارة العلاج الحر بالمديرية، تضم إدارة الطب الوقائي، ومراقبة الأغذية، ووحدة النفايات الطبية الخطرة، وبمداهمة المركز، تبين أنه غير مرخص، ويضم 3 عيادات، والظاهر أنها عيادات تعالج أمراض الباطنة والعلاج الطبيعي، ولكن تبين من خلال الفحص أن المركز يُستخدم في النصب على المواطنين، عن طريق إيهامهم بعلاجهم من السحر.

كما تبين أن صاحب المركز صيدلي، ينتحل صفة طبيب بشري، وقام برفع عدد من مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، للترويج للمركز، وأنه يستعين بطبيب بشري للرد على تساؤلات المواطنين، من خلال تقنية محادثات الفيديو.

وأوضح الدكتور بيشوي سامي، منسق عام لجنة العلاج الحر بمديرية الصحة، أن اللجنة المشكلة عثرت على أعشاب طبية مجهولة المصدر، في مخزن تابع المركز الطبي، وأن المركز به 3 عيادات، تعمل منها عيادة واحدة، في تخصص علاج أمراض الأعصاب والعلاج الطبيعي والبطن، ولكن أثناء المداهمة تبين أنها تستخدم في علاج الأعشاب وعلاج السحر.

وأضاف أن اللجنة اكتشفت أن المركز الطبي يديره صيدلي يُدعى «أ. م.»، منتحلاً صفة طبيب بشري، ويوهم المرضى بأنه طبيب متخصص في أمراض البطن والأعصاب والعلاج الطبيعي، وهو شخصية مشهورة جداً، مشيراً إلى أن اللجنة فوجئت بأنه يستعين بطبيب بشري في الرد على تساؤلات المرضى.

تم التحفظ على المضبوطات والأعشاب المتواجدة في المخزن، وسحب عينات من قبل إدارة مراقبة الأغذية من أجل ارسالها إلى معامل الوزارة وتحليها للوقوف على مدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، وتم تشميع وغلق المركز بالشمع الأحمر، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة للتحقيق.