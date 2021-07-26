صحة الفيوم: تطعيم 72 ألف مواطن بلقاح فيروس كورونا

قال الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، إنّ مديرية الصحة تمكنت من تطعيم 72 ألف مواطن ومواطنة بلقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك منذ بداية التطعيم في شهر فبراير الُمنصرم، موضحاً أنّه حتى الآن لم ترد أي شكوى بحدوث مضاعفات لأي من المتلقين للقاح كورونا رغم أنّ معظمهم كبار السن ومصابين بأمراض مزمنة، مما يؤكد أمان اللقاح بالنسبة للمرضى وكبار السن، وطمأن المواطنين حتى يتقدموا للحصول على اللقاح وقايةً لأنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا.

12 مركزاً لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد بالفيوم

وأكد وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنّ محافظة الفيوم تضم 12 مركزاً مخصصاً لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، وذلك للوقاية من الإصابة بفيروس كوفيد 19 المستجد، مُبيناً أنّ تلك المراكز موزعة على المراكز الإدارية بالمحافظة، للتيسير على المواطنين، وعدم تحميلهم عبء الانتقال لمدينة الفيوم للحصول على اللقاح.

عناوين مراكز التطعيم بلقاح كورونا المستجد بالفيوم

وجاءت عناوين مراكز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمحافظة الفيوم كالتالي:

في بندر الفيوم:

- المركز الطبي بكيمان فارس

- المركز الطبي بالحادقة

- العيادة الخارجية بمستشفى الفيوم العام

- المركز الطبي بالشيخ حسن

- العيادة الخارجية بمستشفى الصدر

وفي مركز الفيوم :

- الوحدة الصحية بمنشأة عبد الله

- الوحدة الصحية بالعزب

وفي مركز أبشواي:

- المركز الطبي بأبو جنشو

وفي مركز طامية:

-المركز الطبي بطامية

وفي مركز سنورس

- المركز المتميز بمطرطارس

وفي مركز إطسا

- الوحدة الصحية بتطون

وفي مركز يوسف الصديق

-المركز المتميز بالشواشنة

طريقة الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد

وأشار وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، إلى أنّه يمكن للمواطنين الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، بعد التسجيل على الموقع الذي خصصته وزارة الصحة، للحصول على لقاح كورونا من خلال الرابط التالي (https://egcovac.mohp.gov.eg)، موضحاً أنّ مراكز التطعيم تعمل من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً.