التعليم العالي توقع بروتوكولا مع الكلية الملكية للأطباء بإنجلترا

وقع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة جاكي تايلور رئيس الكلية الملكية للأطباء والجراحين بإنجلترا، صباح اليوم الثلاثاء، بروتوكولا للتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والكلية الملكية للأطباء والجراحين بإنجلترا، وذلك بمقر الوزارة.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ توقيع البروتوكول يُعطي طابعًا رسميًّا للشراكة القائمة مع المؤسسات البريطانية المرموقة، مشيرًا إلى أهمية البروتوكول في تطوير الرعاية الصحية في مصر، خاصة أنّ مصر تتبنى سياسات إصلاحية جادة، تنعكس نتائجها في ثقة العالم المتزايدة، بأنّ مصر تمضي قُدمًا على المسار الصحيح.

ولفت عبدالغفار، إلى أنّ الكلية الملكية للأطباء والجراحين من الهيئات الدولية المرموقة في منح شهادات الزمالة في المجالات الطبية، والبروتوكول يتيح إنشاء مقر للكلية الملكية للأطباء والجراحين بالقاهرة، كما يتيح تدريب وتأهيل الأطباء في مجال الطب والجراحة، لافتا إلى أنّه جرى البدء بمجال الرمد، وأنّ معهد بحوث العيون بالقاهرة سيستضيف هذا التخصص، ثم بعد ذلك من المقرر أن نبدأ بمجال طب الأسنان، ثم التخصصات الأخرى بالقطاع الطبي.

وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز القدرة على البحث والتطوير من خلال التعاون مع مؤسسات البحث العلمي رفيعة المستوى في العالم، والاستفادة من الجامعات والمؤسسات البحثية المشهود لها عالميًّا للتعاون مع الجامعات المصرية.

وأوضح عبدالغفار، أنّه وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للارتقاء بالقطاع الطبي والوصول به إلى مرحلة العالمية، وجرى الاتفاق في فبراير 2020 بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر والكلية الملكية للأطباء والجراحين بإنجلترا على العمل، لتعزيز أعلى المعايير الممكنة للرعاية الجراحية والطبية وطب الأسنان في مصر، فضلًا عن توفير التعليم والتدريب بعد التخرج، وإعادة تقديم الرعاية الصحية مُجددًا بعد جائحة كورونا عام 2022.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة جاكي تايلور عن سعادتها بتوقيع البروتوكول مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرة إلى أنّه يعكس عُمق العلاقات المصرية البريطانية، مؤكدة حرص بلادها على دفع وتشجيع التعاون الثنائي مع مصر خلال المرحلة المقبلة.

وينص البروتوكول على أن تُقدم الكلية الملكية للأطباء والجراحين خدمات التعليم والتقييم المهني، لدعم الحاصلين على زمالة الكلية الملكية وأعضائها في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك جمهورية مصر العربية، من أجل وضع أعلى المعايير الممكنة للرعاية الصحية.

وتشمل مجالات التعاون بين الجانبين، وضع برنامج تعليمي يدعم المُتقدمين لامتحانات الكلية الملكية للأطباء والجراحين بإنجلترا FRCS (طب وجراحة العيون)، والمشاركة في التعليم والتدريب والتقييم لطلاب الدراسات العليا الحاصلين على شهاداتهم من الكلية الملكية للأطباء والجراحين بإنجلترا.

وشهد توقيع مراسم البروتوكول، الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد الشناوي مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية، والدكتور مصطفى صلاح رئيس معهد بحوث أمراض العيون، والدكتور عمرو أبوالعز عميد كلية الأسنان السابق بجامعة القاهرة.

كما شهد من الجانب البريطاني، هاني عتيبة مدير العلاقات الدولية بالكلية الملكية للأطباء والجراحين، وأندي إدوارد عميد كلية جراحة الأسنان، وأشرف أيوب المدير التنفيذي للجنة التنفيذية، والدكتور ستيف جراهام المدير التنقيذي بالكلية، والدكتورة ليندا إيرفين مدير شؤون العضوية، وفيونا وينتر مدير التعليم والتقييم بالكلية.