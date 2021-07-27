زعيم الأغلبية لـ«السيسي»: سنظل خلفك جنودًا في السلم والحرب

وجه النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية، التحية، للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الجلسة العامة للمجلس، التي شهدت فض دور الانعقاد الحالي للمجلس.

وقال النائب، خلال كلمته: «كل التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي ونجدد العهد معكم ونعاهدك أن نظل خلفك جنودا في السلم والحرب، ونجدد الوفاء بالالتزام بما تعلمناه منكم أن نخوض السياسية بشرف في زمن عز فيه الشرف».

كما أعرب «رشاد» عن شكره وتقديره لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، مشيدا بحكمته في إدارة الجلسات والإدارة بحزم وفن، حسب وصفه، مؤكدًا أن مجلس النواب سيظل على عهده مع الشعب.

وأشاد زعيم الأغلبية بما قامت به الحكومة من دور وتعاون مثمر مع المجلس، مشير إلى أن الحكومة كانت تعمل مع المجلس على خط واحد لمصلحة الوطن والمواطن في النهاية.

كما أشاد بنواب مستقبل وطن على انضباطهم وجهدهم في المجلس وفي دوائرهم؛ لخدمة المواطنين، موجهًا الشكر لكل رؤساء الهيئات البرلمانية والأحزاب السياسية.